Tempête Yukon : plus de 70 interventions des pompiers en Loire-Atlantique et en Vendée

La tempête Yukon a balayé la Loire-Atlantique et la Vendée dans la nuit de mercredi à jeudi. Les pompiers sont intervenus plus de 70 fois dans ces deux départements. Aucun blessé n'est à signaler.

Nantes, France

Les pompiers de Loire Atlantique et de Vendée sont intervenus plus de 70 fois dans la nuit de mercredi à jeudi en raison de la tempête Yukon. Le plus souvent pour des arbres déracinés, des branches sur la chaussée et des poubelles déplacées. Aucun blessé n'est à signaler.

Selon Météo-France, les rafales de vent ont atteint 127 km/h à la pointe de Chémoulin à Saint-Marc-sur-Mer en Loire-Atlantique. C'est le record. Les prévisionnistes ont relevé 106 km/h à Saint Nazaire, 98 km/h à Guérande et 89 km/h à Nantes. En Vendée, la palme pour l’île d'Yeu avec 113 km/h. A la Roche-sur-Yon, la vitesse du vent a atteint 90km/h. Une première pour un mois de mai.