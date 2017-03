Tempête Zeus : des interventions toute la journée pour les pompiers de la Loire

Les pompiers ont été très sollicités après le passage de la tempête Zeus dans le département de la Loire. Ils ont compté plus de 1 100 appels et plus de 200 interventions.

Pendant le passage de la tempête Zeus dans le département de la Loire, les pompiers de la Loire ont reçu plus de 1 100 appels. Ils ont dû gérer plus de 200 interventions. Quatre postes de commandement de secteurs ont été mis en place à Feurs, Roanne, Andrézieux et Saint-Etienne. Les pompiers sont beaucoup intervenus pour des chutes d'arbres et des toitures endommagées. Les rafales de vent ont parfois fait de gros dégâts.

La priorité pour les pompiers, c'est de rassurer les habitants. Le lieutenant colonel Didier Michaud a dû gérer cette situation de crise : "La priorité c'est le secours des gens s'il y a un accident corporel, ensuite c'est la protection des biens si c'est une école ou un hôpital. On priorise ces interventions". Les pompiers de la Loire essaient aussi de conseiller les habitants sur les gestes à avoir et ceux à proscrire.

Une quinzaine de pompiers s'occupaient de gérer tous les appels et sur le terrain une centaine de pompiers étaient répartis sur le département de la Loire.

Une maison détruite par un arbre

Les interventions des pompiers ont été surtout marquées par des chutes d'arbres, notamment sur les routes du nord du département de la Loire. La RD105 a été fermée au niveau de l'hôpital Legrand et la RD 48 a été coupée à hauteur du Cergne. Une chute d'arbre a également perturbé le trafic sur la ligne SNCF Saint-Etienne-Roanne puisqu'il est tombé sur la voie ferrée à Commelle-Vernay.

Des toitures ont été endommagées après des chutes d'arbres et des rafales de vent à Saint-Just-Saint-Rambert. Un arbre a été déraciné et s'est abattu sur une maison, en partie détruite. Une personne était coincée à l'intérieur mais les pompiers ont pu intervenir rapidement et la mettre à l'abri.

Dans la Commune du Sorbiers, les enfants de l'école de la Côte, eux, ont vu le toit de l'école arraché par le vent. La toiture métallique s'est retrouvée pliée comme une crêpe. Enfin le magasin Gifi à l'Etrat, lui, a perdu sa devanture. Les 150m² de tôle d'aluminium sont tombé d'un coup, en début d'après-midi, heureusement sans faire de blessés.

