Tempête Zeus en Bretagne : ce mercredi à Spézet, toujours des riverains sans électricité

Vivre sans électricité pendant 3 jours, c'est déjà compliqué, mais ça l'est encore plus quand des fils électriques pendent directement de votre maison à travers votre rue et devant votre garage. Drôle d'ambiance à Spézet depuis lundi.

L'électricité n'est pas revenue partout encore ! Ce mercredi soir, Enedis indique que plusieurs milliers de foyers sont toujours privés de courant en Bretagne. Et c'est le cas par exemple à Spézet. Ici, on n'est pas sur la côte, mais les rafales ont quand même soufflé à plus de 110 km/h lundi matin. La tempête Zeus laisse encore des traces derrière elle.

Protéger les câbles plutôt que poser des compteurs Linky ?

Ce riverain, Thierry, vit depuis lundi avec un gros câble tombé sur la chaussée, juste devant sa maison. " On se chauffe au poêle à bois. Alors ici, dans notre pièce principale, ça va. Mais le problème, c'est l'accumulation d'humidité. Quelque part, je me dis que le programme d'enterrement des lignes électriques auraient du être fait, là. Il y a énormément d'argent dépensé pour [les compteurs] linky, est-ce que la priorité, c'était pas plutôt d'enterrer les lignes électriques sur le Finistère ? "

Les fameux fils en vrac, dans la rue Feunteun Gorned de Spézet © Radio France - Benjamin Bourgine

Chez le coiffeur, sans électricité

Un peu plus loin, le coiffeur apprend à se débrouiller sans électricité. Pas de lumière, on s'esquinte un peu les yeux. Pas d'électricité, donc pas de tondeuse. " On fait tout aux ciseaux, et pour le chauffage, j'ai un petit poêle à pétrole dans la pièce d'à côté ". Michel Le Floch fait le dos rond depuis 3 jours. Déjà, il a retrouvé le téléphone, bonne nouvelle. " C'est vrai que c'est difficile de coiffer comme ça, dans des conditions un peu moyenâgeuses on va dire ! ".