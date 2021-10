"Tendance à la hausse" des opérations de sauvetage en mer cet été conclut la préfecture maritime

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord constate une augmentation de ses interventions de sauvetage cet été, surtout à cause de plaisanciers qui ne prennent pas assez de précautions avant de sortir en mer. C'est le bilan que dresse la préfecture du la période estivale.

Dans la zone du Cross Jobourg, qui va du Mont-Saint-Michel au nord du Havre : les secours sont intervenus 477 fois entre mai et septembre 2021. Difficile de comparer avec les chiffres de l'année dernière qui n'étaient que sur quatre mois et non cinq mais pour la préfecture maritime, il y a une augmentation des interventions cette année.

Des plaisanciers qui ne prennent pas assez de précautions

Vérifier les horaires de marée, enfiler son gilet de sauvetage ou encore penser à prévenir un proche de sa sortie en mer... autant de précautions qui ne sont pas assez souvent prises pour la préfecture maritime. En conséquence, "on est sur une tendance à l'augmentation," indique l'administrateur général des affaires maritimes, Thierry Dusard.

Une augmentation particulièrement visible sur les cas de personnes isolées par la marée. Sur toute la façade maritime, qui va du Mont-Saint-Michel à la Belgique, les secours sont intervenus 92 fois cette année. C'est deux fois plus qu'en 2019. Un phénomène qui concerne surtout la Normandie puisque les deux tiers de ces opérations se sont déroulés en zone Cross Jobourg, surtout dans les baies du Mont-Saint-Michel et l'estuaire de la Dives. Pour le directeur du Cross, cette tendance s'explique en partie par l'arrivée de nouveaux touristes dans la régions, notamment après les confinements. Des touristes qui connaissent souvent mal la Manche et ses marées très importantes et qui par conséquent prennent moins de précautions.

Un relâchement des mesures de sécurité constaté aussi chez les navigateurs. Sur toute la façade, la préfecture maritime a effectué 1 800 contrôles de prévention cet été. Dans un cas sur cinq, elle a constaté une infraction. Des infractions essentiellement liées à des questions de matériel de sécurité.

Début octobre, la préfecture maritime rappelait encore les consignes de sécurité quand on part en mer ou se promener sur la côte :