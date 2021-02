Tendu : l'A20 coupée dans le sens Paris-Toulouse après un accident de poids-lourd

L'autoroute A20 est coupée dans le sens Paris-Toulouse (nord-sud) au niveau du point kilométrique 86, près de Tendu dans l'Indre. La circulation est possible dans le sens Toulouse-Paris (sud-nord) sur la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence. Un déviation obligatoire est mise en place entre l'échangeur 17 nord et l'échangeur 17 sud.

Cette fermeture fait suite à un accident de camion, couché sur le terre-plein central.