Tennis : un groupe d'actionnaires annonce vouloir racheter le Moselle Open pour le maintenir à Metz

Que va devenir le Moselle Open ? Eric Lucas prend la parole, ce vendredi, sur France Bleu Lorraine. Cet actionnaire, ancien président du Moselle Open, affirme que l'implantation à Metz du tournoi ATP 250, l'un des quatre seuls en France, pourrait être menacée : "Une nouvelle fois, des acquéreurs se sont fait jour, avec un protocole qui a été signé. Sans réaction de notre part, le tournoi prendrait une autre destinée".

"On ne vend pas les bijoux de famille"

Comme en 2016, quand le tournoi avait connu des difficultés financières et risqué de se retrouver à Taipei (Taiwan), il estime que sa pérennité est menacée. Un risque de quitter Metz, ou même la Moselle ? En tout cas, il a décidé de réagir et l'annonce à France Bleu ce vendredi : "Le protocole prévoit que lorsqu'il y a une majorité d'actionnaires qui décident de vendre, ils peuvent le faire. Par contre, on laisse le loisir, même à des actionnaires qui sont en minorité, de pouvoir racheter. Mais pas un morceau, la totalité".

Eric Lucas précise : "Nous allons exercer ce qui est prévu dans les statuts, le droit de préemption, afin que le tournoi reste et demeure dans l'état où il est aujourd'hui. On ne vend pas les bijoux de famille. C'est un tournoi qui est à Metz, il n'y a que 65 dates de tournois professionnels dans le monde. Metz a de la chance d'avoir une date alors que toutes les capitales du monde n'en ont pas. C'est assez incroyable d'avoir ce tournoi à Metz, le perdre serait fâcheux pour notre territoire".

De l'argent public

Selon un autre acteur local, un déménagement du tournoi à Amnéville fait partie des options. Eric Lucas refuse de rentrer dans ce débat : "Les collectivités nous ont toujours soutenu, poursuit l'ancien président du Moselle Open. Le département qui en a le naming, la ville, la métropole et la région se sont engagés à nos côtés. Ils ont distribué de l'argent public pour ce tournoi afin de générer de l'attractivité pour le territoire. Nous devons être à la hauteur et responsables de cet argent qui nous a été confié pour faire briller le territoire".

Il conclut : "On est dos au mur, et on arrive à renverser la vapeur avec beaucoup de résilience. Ça me fait penser un peu au FC Metz, qui était dos au mur contre L'Olympique Lyonnais, et qui a réussi à renverser la vapeur. Qui aurait cru que le FC Metz pouvait battre l'Olympique Lyonnais et continuer à rêver ? Tout ce qu'on leur souhaite, c'est d'avancer et se maintenir, comme nous nous allons nous maintenir".