Un détenu blesse 4 surveillants en 4 jours à la prison de Condé sur Sarthe

Le premier incident a eu lieu lundi midi. Alors que son repas lui est amené dans le sas qui sépare le couloir de la cellule, le détenu réclame des couverts. Il frappe un premier surveillant qui rentre dans le sas, puis un deuxième et le troisième qui intervient reçoit un coup de genou dans le ventre. Le détenu est finalement maîtrisé. Nouvel incident ce jeudi soir, toujours au moment du repas. Le détenu attrape un surveillant par le bras et un second se prend un coup de poing. Bilan quatre blessés en quatre jours.

"Trop c'est trop, dénonce le secrétaire local du syndicat Force Ouvrière, ce détenu multiplie les provocations". L'homme est doté d'une imposante stature, il mesure plus de 2 mètres. "Il a manifestement un problème avec l'autorité" poursuit le syndicaliste qui réclame des moyens pour intervenir dans des quartiers spécifiques de détention comme le quartier disciplinaire. "FO réclame depuis longtemps des tasers et des bâtons téléscopiques, nous espérons enfin être entendus".

Après l'agression de cinq surveillants le 16 octobre 2020, le détenu avait été placé pour 30 jours au quartier disciplinaire. Il y reste donc dans l'attente d'une éventuelle nouvelle sanction. Âgé de 29 ans, il est libérable en 2024.