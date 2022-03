Tensions en Corse, le FLNC prend la parole

A la suite de l’agression d’Yvan Colonna et après 15 jours de tensions et d'affrontements entre la jeunesse militante et les forces de l’ordre les clandestins prennent la parole. Dans son communiqué, le FLNC adresse en préambule un message fraternel à Yvan Colonna et à sa famille et rappelle qu'après un demi-siècle « de combats, de douleurs et de sacrifices », la Corse pensait être sortie de cette spirale si ce n'était « le déni méprisant de l'Etat », disent les clandestins.

"Ghjuventù corsa, u Fronte hè à fianc'à te"...

Les clandestins mettent la pression, le jour de la visite du ministre de l'Intérieur, et menacent même d'un retour à la lutte armée, à l'issue de plusieurs mobilisations souvent violentes. "La réponse de l'Etat à la digne aspiration devenue pacifique du peuple corse fut l'ignorance". Le FLNC - qui regroupe désormais les deux branches - Union des Combattants et 22 octobre - constate que ce "mépris a engendré la colère, qui elle-même entraîne la révolte, qui en Corse, provoque l'insurrection".

"Les combats de rue d'aujourd'hui seront ceux du maquis de la nuit de demain"

Avec cette certitude pour le FLNC que le rapport de force est le seul à même de faire aboutir leurs revendications. "La jeunesse de notre pays - enfin une partie de cette jeunesse en tous cas - s'est emparée de la révolte à notre place" affirment les clandestins, "nous lui apportons notre soutien", disent-ils. Le FLNC qui évoque des heures gravissimes qui ne doivent laisser aucune place à la démagogie.

Et les clandestins qui menacent enfin : "avec la certitude que si l'Etat français demeurait sourd", il y aurait une réaction proportionnée de leur part. Et rapidement conclut le communiqué, les combats de rue d'aujourd'hui seront ceux du maquis de la nuit de demain.