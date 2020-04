Tensions en région parisienne : la préfecture interdit l'achat et la détention d'artifices

Depuis l'accident de moto qui a impliqué la police samedi dernier à Villeneuve-la-Garenne, les épisodes de tensions se succèdent dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis. La préfecture de police de Paris prend un arrêté pour interdire l'achat et la détention d'artifices jusqu'au 27 avril.

Alors que les nuits de tensions se succèdent dans plusieurs départements d’Île-de-France, la préfecture de police de Paris prend, ce mardi 21 avril, un arrêté pour interdire "la détention et l'achat d'artifices dans Paris et sa petite couronne". Depuis qu'un accident de la circulation, impliquant un motard et la police, a eu lieu à Villeneuve-la-Garenne le samedi 18 avril dernier, des tirs de mortiers d'artifice et des départs de feu sont signalés dans plusieurs villes de la région parisienne.

L'arrêté prend effet ce mardi 21 avril à 20h et concerne les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, précise la préfecture de police. Il concerne notamment les "artifices de divertissement des catégories F2 à F4" jusqu'au 27 avril prochain, à 8h. Seules les personnes justifiant d'une utilisation professionnelle bénéficient d'une dérogation à cette mesure.