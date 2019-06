Tensions entre forces de l'ordre et gilets jaunes au péage de Valence-Sud

Valence, France

Ils étaient une trentaine de manifestants dès à 8h30 au niveau du péage de Valence (Drôme) avec un seul objectif en tête : bloquer totalement le passage avec des palettes. Conséquence, il y a donc très vite entre 500 mètres et un kilomètre de bouchons dans le secteur. Alors pour calmer le jeu, cinq policiers négocient pour que les gilets jaunes laissent accessible une file du péage ouverte.

La tension monte

Vers midi, les manifestants décident de ne plus laisser passer les poids lourds et de les faire dévier par le rond-point Victor Hugo pour qu'ils passent via Valence Nord. Mais avec cette situation confuse, un chauffeur portugais ne comprend pas la consigne et ne bouge pas son camion. Un comportement qui agace les gilets jaunes qui dégonflent les pneus du routier. C'est une dépanneuse qui à dû intervenir pour le sortir de là.

En début d'après-midi, les gilets jaunes sont plus nombreux, environ 90. C'est là qu'ils tentent de prendre d'assaut le péage, en vain puisqu'ils sont repoussés par les forces de l'ordre. Les cinq policiers appellent du renfort et lancent deux grenades de désencerclement ainsi que des fumigènes. Les manifestants ont ensuite bloqué la Lacra et le rond-point Victor Hugo.

Ils sont finalement repartis vers 17h30 après une à deux heures de négociation.