Tensions et violences à l'encontre des gardiens de Borgo, jusqu'à 3 ans de prison ferme prononcés

Des peines allant de 12 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire et jusqu'à 3 ans de réclusion avec mandat de dépôt ont été prononcées ce mardi par le tribunal correctionnel de Bastia à l'encontre des 7 prévenus, accusés d'avoir participé aux actions violentes contre des agents de l'administration pénitentiaire de Borgo entre juillet et octobre 2020. Des peines un peu inférieures à celles demandées par le parquet dans ses réquisitions. Des condamnations qui concernent des lettres et un tag de menaces de mort mais aussi 3 destructions de véhicules par incendie.

« Trois mois de folie »

« Trois de mois de folie au cours desquels un collectif de détenus, une galaxie de la délinquance, a tenté de prendre le pouvoir au centre pénitentiaire de Borgo », c'est en ces termes que le procureur a décrit cette période entre les mois de juillet et octobre 2020. Sur les dizaines de faits, seuls trois incendies, deux lettres de menaces et un tag faisaient l'objet de poursuites. Les autres faits n'ayant pas été élucidés, a déploré le parquet qui avait requis des peines bien plus lourdes, allant jusqu'à 5 ans de prison.

Une affaire beaucoup plus vaste

Mais ce dossier n'est qu'une déclinaison d'un tableau plus vaste, sur fond de trafic de stupéfiants, de dissensions, voire de disputes entre les différents protagonistes, mais aussi sur fond de corruption, active et passive, au sein même de l'établissement pénitentiaire - ce qui pourrait expliquer la fête d'anniversaire qui a donné lieu aux fouilles des cellules et aux représailles à l'extérieur de la prison jugées ce mardi. Des faits qui concernent possiblement des agents de Borgo et qui ont été disjoints du dossier examiné.