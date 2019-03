Tentative d'assassinat à Décathlon : le tireur a pris le bus avec son fusil de chasse

Reims, France

Au lendemain du coup de feu tiré mercredi après-midi dans le magasin Décathlon de Reims-Cormontreuil, le procureur de la République de Reims a donné une conférence de presse ce jeudi pour revenir sur des faits qu'il qualifie de graves et criminels.

Tous les protagonistes de cette affaire sont des mineurs de 14 et 15 ans. Un groupe du quartier Europe et un jeune du quartier de Châtillon. Ce mercredi 13 mars, les jeunes du quartier Europe cherchent à rencontrer le jeune de Châtillon. Ils ont sans doute un contentieux à régler. Ils demandent à une jeune fille de jouer l'intermédiaire et de lui donner rendez-vous. la jeune fille s'exécute tout en prévenant le jeune de Châtillon qu'il s'agit sans doute d'un piège. Rendez-vous est fixé sur la zone commerciale de Cormontreuil. Si les jeunes du quartier Europe viennent les mains dans les poches, ce n'est pas le cas de l'autre mineur qui se présente armé d'un fusil de chasse chargé. Calibre 16. L'arme était dans un sac et il a pris le bus avec confirme le procureur Matthieu Bourrette.

Rentré dans le magasin, il tire. les plomb se fichent à 1m50 du sol mais ne blessent personne. C'est un vigile qui intervient tout de suite. Il le plaque au sol et le neutralise jusqu'à l'arrivée des secours. "Un héros du quotidien" pour le procureur de Reims.

On sait peu de choses sur le conflit qui peut exister entre ces jeunes de deux quartiers rémois. Des querelles de groupes pour des enjeux de territoire ou d'économie souterraine. L'enquête n'a pas encore permis de le déterminer.

Le tireur présumé reste en garde à vue ce jeudi soir. Le procureur de Reims devait ouvrir dans les prochaines heures une information judiciaire pour tentative d'assassinat. Le jeune mineur reconnait les faits mais ne semble pas en comprendre la gravité selon les enquêteurs. Il reste étrangement froid. Ne semble avoir aucun remord." il voulait manifestement passer à l'acte " a expliqué le procureur " il avait une volonté affichée de tirer sur quelqu'un d'un autre quartier."

Si la Garde à vue a été prolongée pour le tireur présumé, les quatre autres mineurs du quartier Europe ont été relâchés dans la journée de ce jeudi. Un sixième protagoniste , la jeune fille qui a organisé le rendez-vous a été interpellée et placée en garde à vue. Il semble, selon les premiers éléments de l'audition, qu'elle ne savait pas que le jeune de Châtillon viendrait armé.

Il s'agit bien d'une affaire hors du commun, avec un mineur déterminé et prêt à en découdre. " On a le sentiment qu'il est passé d'un jeu virtuel à la réalité" a conclu le procureur.