Tentative d'agression d'un policier à Choisy-le-Roi : une enquête est ouverte

Choisy-le-Roi, France

Le policier de 24 ans rentre chez lui, ce dimanche soir, aux alentours de 19 heures, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Il vient de garer sa voiture, quand un individu à scooter aurait frôlé de près son véhicule. Quelques mètres plus loin, le deux-roues fait demi-tour et fonce sur le policier. Le scooter ne porte pas de plaque d'immatriculation, et son conducteur, qui tient un bâton, a le visage dissimulé.

Une troisième fois, il revient sur le policier, lui criant, d'après le témoignage du fonctionnaire : " On sait qui tu es, on te retrouvera et on va te faire vivre la misère". Le jeune policier sort alors son arme, sans en faire usage, pour faire fuir son agresseur.

Le parquet de Créteil indique que l'enquête a été confiée au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne.