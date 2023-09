Tentative d'assassinat à Châteauroux : les enquêteurs et les témoins entendus ce mardi

"On a longtemps été angoissés et anxieux". Quatre ans après les faits, certains témoins sont encore marqués par la tentative d'assassinat qui s'est déroulée le 25 novembre 2019, quartier Saint-Jacques, à Châteauroux. Les mots sont prononcées par la petite amie de la victime, présente au moment des tirs qui ont visé sont compagnon. Deux jumeaux de 31 ans sont poursuivis pour ces faits, et deux autres jeunes de 28 et 22 ans sont également jugés dans ce dossier, mais pour violence aggravée uniquement. Deux témoins, et deux enquêteurs ont été entendus ce mardi 26 septembre au tribunal de Châteauroux, où l'affaire est jugée par la Cour d'Assises.

Deux témoins qui ont assisté aux tirs

Deux témoins, ayant assisté à l'une des scènes de tir, sont venus raconter leurs souvenirs à la barre du tribunal de Châteauroux, ce mardi après-midi. D'abord la petite amie de la victime, présente dans la cuisine de son copain lorsque ce dernier est touché à la tête par un tir, le 25 novembre 2019, aux alentours de 23h. Il venait de rentrer chez lui, "stressé" selon sa petite amie, à qui il raconte qu'il vient d'avoir une altercation avec les jumeaux. Elle entend alors des cris qui viennent de l'extérieur, puis des tirs - elle se souvient de deux détonations - et son compagnon qui tombe au sol. Elle raconte au tribunal la terreur qui l'a alors saisie : "J'avais peur qu'ils entrent dans le bâtiment, je me suis dit : ils vont monter (...) ils vont le finir". La petite-amie de la victime reconnaît bien ne pas avoir vu le ou les tireurs ce 25 novembre, et elle n'est pas en mesure d'identifier la voix des jumeaux, mais au vu des éléments donnés par son compagnon elle en est sûre : il s'agit bien des frères mis en cause.

La compagne de la victime a également assisté, visuellement cette fois, à la seconde série de tirs, le lendemain soir. Le 26 novembre, son petit ami passe au pied de chez elle, juste après avoir porté plainte pour ce tir qui l'a touché à la tête. Elle remonte, et regarde à travers la fenêtre pour le voir repartir. Elle aperçoit une voiture qui s'arrête à sa hauteur, entend des détonations, et voit alors son copain prend la fuite, poursuivi par un homme qu'elle ne parvient pas à identifier.

Cette scène, un voisin présent dans la rue la raconte également,** mais de manière un peu différente. C'est le second témoin entendu à la barre ce mardi 26 septembre 2023. Il était en train de promener son chien, ce soir du 26 novembre 2019, quand il voit une voiture faire calmement demi-tour dans la rue. Le véhicule s'arrête au niveau d'un passage clouté, il entend 4 à 5 détonations, et voit une ombre partir en courant. Ce voisin, qui est aussi chasseur, connaît bien les armes à feu. Il croit entendre des coups de revolver [ce serait en fait possiblement un fusil de chasse à canon scié, selon l'avocate de la victime, maître Jousse]. "Je n'ai rien vu, pas de visages" affirme ce témoin, en précisant que tout s'est déroulé plutôt calmement, "en douceur" dit-il, en expliquant que la voiture n'est pas repartie à toute allure après les tirs.

La piste de la rivalité, sur fond de trafic de stupéfiants, évoquée au tribunal

Ca n'est évoqué qu'en quelques mots par les deux enquêteurs du service régional de police judiciaire (SRPJ) de Limoges, présents au tribunal ce mardi, mais le contexte de fond du conflit pourrait être lié aux stupéfiants. Les deux frères jumeaux poursuivis pour tentative d'assassinat sont assez clairement identifiés comme des dealeurs de cannabis, et les saisies effectuées par les policiers juste après les faits du 26 novembre 2019 vont également en ce sens. Ainsi, 520 grammes de résine de cannabis sont retrouvés dans un sac de sport, qui contient aussi des armes. "Un véritable arsenal" dit même au tribunal l'un des enquêteurs : un fusil à pompe chargé, "prêt à l'emploi", un fusil de chasse ... ou encore 218 cartouches. Des éléments qui semblent démontrer, à minima, un certain niveau d'organisation, expliquent les policiers.

Si les deux frères marseillais sont identifiés plutôt comme des dealeurs, la victime, elle, est considéré comme consommateur, surtout d'alcool, ingéré parfois en quantités excessives. Sans que l'on comprenne tout à fait pourquoi, il semble y avoir une rivalité très forte avec les jumeaux : eux sont jeunes, nouveaux dans le quartier, et décrits parfois comme faisant leur loi. Lui [la victime] est plus âgé, c'est un ancien à Saint-Jacques, et il également déjà connu de la Justice.

S'il n'y a pas de preuves matérielles ou tangibles d'un conflit lié au trafic de stupéfiants, cette éventualité aurait cela dit été évoquée à plusieurs reprises au cours de l'enquête, selon les deux membres du SRPJ de Limoges, venus témoigner ce mardi au tribunal de Châteauroux.