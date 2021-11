Tentative d’assassinat à la prison de Borgo : Morad Akaouch condamné à 20 ans de réclusion criminelle

La cour d'assises de Haute-Corse a délibéré dans la nuit de vendredi à samedi pour rendre son verdict. Morad Akaouch a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour la tentative d'assassinat contre deux surveillants de prison. Une peine assortie d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans.

Dans le secret de son délibéré qui a duré quatre heures, le jury a retenu la préméditation et l'intention homicide à l'encontre de l'homme de 32 ans qui avait agressé au couteau deux surveillants de la prison de Borgo le 19 janvier 2018 à 9h26. Les images de vidéosurveillance ont été déterminantes dans le choix des six jurés tirés au sort et des trois magistrats professionnels. La personnalité de Morad Akaouch, un homme dont la violence s'est accrue avec la prison, a également été un élément déterminant, de même que la facette victimaire dont il a fait montre durant les cinq journées d'audience.

La cour a suivi le sillage de l'avocat général qui a construit l'image d'un "tunnel de vengeance" pour décrire la machine infernale qu'a construit Morad Akaouch pour poignarder les deux hommes à 24 reprises.

Le soulagement des parties civiles

Il est une heure du matin lorsque le couperet tombe, Morad Akaouch est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat contre deux surveillants de prison. "Ces faits ont été commis avec préméditation et dans le but de donner la mort", telle est l'intime conviction des jurés. Ils n'ont pas prononcé en revanche de peine de sureté des deux tiers, comme le réclamait le parquet. L'avocat général Arnaud Viornery avait requis 25 ans de réclusion criminelle en début de soirée.

La clé de voute de ce procès reposait sur les images de vidéosurveillance de l'agression diffusées à l'audience. Balayant la thèse du coup de colère, les jurés ont estimé que le détenu avait échafaudé un plan en se procurant une arme blanche. La personnalité impulsive de cet homme "qui parle avec ses poings" a également pesé.

Sa défense demandait la clémence en évoquant "l'itinéraire d'un enfant gâché", d'un homme de 32 ans broyé par l'univers carcéral où il se trouve depuis neuf ans et qui rêvait d'être footballeur professionnel avant de basculer dans la violence. L'annonce du verdict s'est effectuée dans la sérénité alors que dans la salle, soixante-dix agents ou proches composaient le public. Le père et le frère de Morad Akaouch, originaires de Porto-Vecchio, sont restés dignes eux aussi.

Le délai d'appel est de 10 jours.

Reportage : Paul Ortoli