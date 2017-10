Tentative d'assassinat à Proissans : le pronostic vital du père est encore engagé

Ce jeudi 19 octobre, la procureure de Bergerac, Odile de Fritsch a donné des nouvelles du couple agressé chez lui par un voisin. Elle a aussi donné quelques détails sur l'agresseur.

Un peu plus de 24 heures après l'agression d'un couple à son domicile de Proissans, la procureur de Bergerac, Odile de Fritsch a donné quelques nouvelles de victimes ce jeudi 19 octobre. "Le mari, touché à la carotide et à la veine jugulaire est toujours hospitalisé. Son pronostic vital est toujours engagé ce jeudi soir. En revanche, sa compagne, blessée à la poitrine est dans un état stable," a précisé la procureure. Leurs deux enfants, de 8 ans et 10 jours, présents au moment du drame ont été confiés à des membres de la famille.

Des menaces mardi après-midi

Les victimes n'ont pas pu être entendues. La reconstitution des faits est encore imprécise. Une certitude, comme vous le précisait France Bleu Périgord dès mercredi, l'agresseur, qui se trouve être un voisin s'est rendu au domicile du couple mardi en fin d'après-midi. "Il s'est présenté dans leur jardin alors que le couple recevait des amis et il a proféré des menaces de mort. Le mari a donc prévenu les gendarmes et une équipe est parti à la recherche de l'individu," a confié le colonel Nicot, commandant du groupement de gendarmerie de la Dordogne. Les militaires n'ont pas réussi à trouver le trentenaire hébergé chez sa mère.

Un canif tâché de sang

Vers 2h30 du matin, il est entré par effraction dans le domicile du couple avec une arme blanche. Il aurait cassé un carreau. Interpellé par le fracas l'un des époux (qui vraisemblablement se trouvait avec le nourrisson, selon le parquet) aurait donné l'alerte. La suite est encore floue. Des coups de couteau ont été portés et le couple a prévenu les gendarmes qui se sont immédiatement rendus sur place. Après dix heures de traque, l'utilisation d'un hélicoptère et d'un chien renifleur, les militaires ont retrouvé l'agresseur sur la propriété de sa mère, contre un mur. Il y serait revenu après s'être échappé dans la nature. Il avait sur lui un canif tâché de sang.

Trois condamnations pour violence

En garde à vue, l'homme n'a pas été très bavard. Il reconnait les faits mais il est incapable de les expliquer. L'homme est bien connu de la justice. Il a été condamné à trois reprises depuis 2005 pour des faits de violence. La première fois par un tribunal pour enfants. Sa dernière condamnation remonte à à avril 2015 pour violence avec armes. Après deux ans passés en prison il a été hospitalisé de force à Sarlat. Souffrant de troubles psychiques il était retourné chez sa mère au mois de juillet. Elle a précisé aux gendarmes que son état s'était dégradé ces derniers jours. La garde à vue du trentenaire devrait se terminer vendredi en milieu de journée. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. L'affaire va être confiée au pôle criminel du tribunal de grande instance de Périgueux qui devrait ouvrir une information judiciaire.