Tentative d'assassinat à Proissans : les Sarladais en colère ne comprennent pas

Quatre jours après l'agression du couple de trentenaire en pleine nuit ce mardi, à Proissans, les Sarladais, habitants, voisins et amis ne comprennent pas pourquoi l'agresseur, déjà condamné pour violence était en liberté.

"Nous sommes scandalisés par ce qui s'est passé." Les Sarladais sont dans l'incompréhension totale, quatre jours après l'agression au couteau d'un couple de trentenaire, dans le petit village de Proissans, ce mardi. L'agresseur, un voisin de 30 ans, a donné plusieurs coups de couteau à la poitrine et à la gorge de ses deux parents, devant leurs enfants, chez eux, en plein milieu de la nuit. Aujourd'hui, les habitants, voisins et amis sont remontés et se demandent pourquoi l'agresseur était dehors, malgré sa condamnation pour violence.

"Ce qui est insupportable, c'est qu'on laisse des gens comme ça dans la nature." - José Da Silva, secrétaire du club de foot AS Sarladais, ami des victimes.

"Il était violent. Un mauvais regard dans la rue pouvait le faire déraper"

L'agresseur "costaud, d'1m85 environ" connu dans Sarlat pour être violent et n'avoir peur de rien, selon Lionel, qui aurait été l'une de ses victimes. En 2015, l'agresseur du couple l'aurait poursuivi dans la rue avec un couteau. Mais il ne s'était pas arrêté là, selon Lionel. "En moins d'un mois, il a agressé une personne handicapée, une personne qui retirait à la banque postale et un homme de Sarlat. Il lui avait donné sept coups de couteau". Lionel se souvient : "un mauvais regard dans la rue pouvait le faire déraper."

Lionel avait porté plainte à l'époque. Son agresseur avait été condamné à deux ans de prison. Au bout d'un an et demi, il était sorti de prison pour être interné à l'hôpital psychiatrique de Vauclaire avant d'être libéré sous suivi médical. Un médecin venait le voir régulièrement chez lui. "Mais les dispositions mises en place n'ont pas été suffisantes", reconnait la préfète de Dordogne, Anne-Gaëlle Baudouin Clerc. La préfecture avait autorisée sa mise en liberté en suivant l'avis médical d'un médecin du centre Vauclaire.

"Les agressions précédentes n'ont servi à rien. Il fallait quoi qu'il ait un mort pour que les choses bougent. Comment se fait-il qu'il ait été libéré ?"' - Lionel, ancienne victime de l'agresseur.

"Les agressions précédentes n'ont servi à rien. Il fallait quoi qu'il ait un mort pour que les choses bougent. Comment se fait-il qu'il ait été libéré ?"', s'interroge Lionel, ancienne victime de l'agresseur. Pour lui, il y a eu "un manquement de la part de la justice et du service hospitalier."

L'agresseur de 30 ans a été déféré au parquet de Périgueux, ce vendredi. Une enquête est toujours en cours et "devra déterminer les responsabilités et s'il y a eu des manquements." La mère de deux enfants, agressée ce mardi est hors de danger. Son mari, lui est dans le coma artificiel, toujours dans un état préoccupant.