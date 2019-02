Tentative d'assassinat à Romans : l'auteur du coup de couteau placé en détention provisoire

L'auteur du coup de couteau sur le compagnon de son ex petite amie samedi 16 février à Romans reconnaît les faits, mais pas la préméditation. Il est toutefois mis en examen pour tentative d'assassinat, et est placé en détention provisoire ce vendredi.

Romans-sur-Isère, France

Le Romanais de 30 ans est mis en examen pour tentative d'assassinat, et placé en détention provisoire, six jours après l'agression au couteau du compagnon de son ex petite amie. La victime, un homme de 22 ans, d'abord hospitalisée dans un état grave, est désormais tirée d'affaire.

Dans un premier temps recherché pour tentative de meurtre, c'est finalement pour tentative d'assassinat qu'il est mis en examen ce vendredi. Lui reconnaît avoir porté le coup de couteau, mais pas la préméditation. Le soir des faits, samedi 16 février vers 22 heures, capuche relevée sur sa tête, il se trouve aux abords de l'appartement de la victime, qui rentre chez elle rue Jacquemart lorsqu'il le poignarde au ventre.

Après avoir fui dans les Bouches-du-Rhône, où il a de la famille, il finit par se rendre mercredi au commissariat d'Aix-en-Provence.