Tentative d'assassinat aux Assises de la Mayenne : l'accusé donne sa version des faits

Dernier jour ce jeudi de procès d'un Sarthois de 37 ans devant la Cour d'assises de la Mayenne, à Laval, pour tentative d'assassinat sur le compagnon de son ex-compagne en août 2020 à Louvigné, près de Laval. Après le témoignage poignant de la victime la veille , c'est au tour de l'accusé de s'exprimer ce jeudi. Leurs deux versions diffèrent, du moins dans la première partie de l'agression, mais le Sarthois reconnaît qu'il a porté des coups de couteau pour tuer.

Pensant qu'on se moque de lui, il voit "rouge"

"Je maintiens l'ensemble de mes dépositions", commence l'accusé dans son box, "je lui mets la feuille sous les yeux, il coche la case célibataire, je lui dis que je sais qu'il ment, il se retourne et on se regarde tous les deux". Pour lui, c'est en fait au moment où la victime coche cette case sur la feuille de renseignement du recensement que ça tourne mal. "Je pense qu'il se moque de moi, je vois rouge", décrit-il, mais selon lui, il est venu avec un couteau pour se défendre. "Quand je lui donne le premier coup au thorax, il s'écroule au sol, là j'aurais pu partir, mais pour moi, je veux complètement le stopper, c'est là que je veux l'égorger". "Mais ce n'est pas ce qui correspond", lui rétorque le président s'appuyant sur le compte-rendu des experts, "le geste d'égorgement intervient au début, ça ne peut pas se faire comme le décrit l'accusé".

Interrogé sur les différentes versions données, il soutient qu'il n'a jamais changé. Nouvelle question du président : "Vous refusez de vous exprimer lors de la première audition, pourquoi ?" "Je n'arrivais pas à rassembler mes idées, je préférais attendre avec mon avocat pour réfléchir, je ne voulais pas dire de bêtises". Sur le moment, "je me disais que je n'allais pas me servir du couteau, je l'ai pris au cas où, après ce que m'avait dit mon ex sur son compagnon", "qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il est caractériel ?", demande le président, "je faisais tellement confiance à mon ex, dans ce qu'elle disait, je pensais qu'elle était sous l'emprise".

"Au départ, je n'avais pas l'intention de le tuer et voyant que je ne m'en sortais pas, je me suis dit qu'il fallait l'arrêter", le président : "on peut dire qu'à ce moment-là, vous devez le tuer pour l'arrêter ?" "Oui à ce moment-là, pas avant", répond l'accusé. Il affirme donc son intention homicide.

Une version différente lors de la reconstitution

Ce jour-là, il se rend au domicile de la victime pour surprendre son ex-compagne, "je ne m'attendais pas à trouver du monde à ce moment-là dans la maison", continue l'accusé. "Je ne connaissais pas le secteur, j'ai tourné, mon ex m'avait donné le nom de la ville, j'ai tapé sur les pages blanches, pages jaunes, sur les réseaux pour retrouver le nom de son compagnon, je suis tombé sur une sorte d'entreprise où le nom de la victime apparaissait, je mets donc le nom sur le GPS", décrit l'homme dans son box quand on lui demande comment il connaissait l'adresse du lieu du crime, "au domicile, je vois beaucoup de voitures, j'ai hésité un moment, mais comme je voulais des explications, je me suis dit que je n'en aurais jamais".

"Pourquoi êtes-vous déguisé en quelqu'un d'autre ?", le questionne à nouveau le président, "j'ai pris le recensement pour pouvoir entrer dans la maison". C'est grâce à cette ruse qu'il entre. "Il me dit qu'il est tout seul", relate l'accusé, "s'il est seul, pourquoi vous ne partez pas ?", lui demande le président, "parce que je veux savoir s'il est bien avec elle". Il affirme que l'idée du recensement lui est venue "comme ça", le président : "mais ça ne vient pas comme ça, monsieur en faisant une fausse carte", "c'est la meilleure qui m'est venue pour entrer à l'intérieur".

"Si j'avais voulu l'achever, je me serais acharné"

On l'interroge ensuite sur la reconstitution, où sa version diverge par rapport à celle de la victime. Selon l'accusé, quand sa victime remplit le questionnaire, elle le reconnaît, se relève, une altercation éclate alors entre les deux. Elle le pousse vers l'arrière, il répond en sortant son couteau en céramique pour lui porter un coup au thorax. C'est ensuite qu'il égorge sa victime pour se défendre. "Au début, je ne veux pas le tuer", explique-t-il dans son box, "si j'avais voulu l'achever tout de suite, je me serais acharné, comme on voit à la télé, c'est pour lui porter le coup de grâce, mais je ne suis pas un professionnel de la chose".

Il continue : "je n'arrive pas à me dire à moi-même, oui, j'ai voulu le tuer, mais pas au début. Quand je le vois par terre, je me dis, il faut que je l'achève". "Au début, j'étais en pleine possession de mes moyens, j'ai frappé le plus fort possible" "pour l'achever" "oui". "C'est important de noter ce que vous dites monsieur, vous dites aussi que dans la deuxième séquence, vous êtes la victime", "oui, il a un couteau et pas moi je vous le rappelle".

Son ex-compagne a visiblement une part importante dans cette histoire selon lui, "à chaque relation que je veux entamer, elle me disait laisse tomber cette relation, on est ensemble, tu es à moi, là, je voulais avoir les idées claires, me débarrasser de cette histoire toxique, en avril 2020 elle m'avait dit qu'elle était séparée".

"Quand avez-vous effectué les recherches du domicile de la victime ?" lui demande la Cour, "dans la semaine je pense", répond-il, "et l'idée du recensement ?" "la veille", "Vous avez reconnu avoir voulu tuer la victime après la lutte, c'est ça ?" "Oui", "pourquoi ?" "Par crainte de ma vie et par colère", "pourtant vos plaies sont superficielles selon l'expert", "à ce moment-là je ne savais pas si mes blessures étaient mortelles ou pas". "Pourquoi mon client ment ?", lui demande l'avocat des parties civiles, "il ne ment qu'au début", répond-il, sans doute "pour limiter les conséquences de ses actes, pourtant je comprends aujourd'hui qu'il ne risque rien". "Vous nous dites donc que, même s'il perd son sang, qu'il est en train de mourir, il arrive à mentir à cet agriculteur qui lui sauve la vie ?", continue l'avocat, "je ne sais pas".

Des images et vidéos pédopornographiques

L'expert informatique appelé à la barre explique qu'ils ont retrouvé "quelques images et deux vidéos effacées de jeunes hommes et adolescents en plein acte sexuel". "C'est un accident que ça se retrouve là ?", lui demande l'avocat de la victime, "je télécharge des packages, des paquets de choses et je ne sais pas sur quoi je tombe". Pas plus d'explications.

Interrogé sur les recherches internet qu'il effectue la veille et sur les faits par l'avocate générale : "vous nous expliquez, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qui va arriver le lendemain ?" "Non", "même votre recherche sur litres de sang, corps humain, les sacs-poubelles, leur contenant", "je lis des articles et je fais des recherches". "Comment vous expliquez la bâche, les sièges baissés, les sacs-poubelles, un peu comme Dexter.." et le conseil de la victime laisse répondre l'agresseur. "J'aide souvent ma grand-mère pour enlever des choses, de la terre, de l'herbe, mais là j'ai vérifié si j'avais bien des sacs-poubelles pour quand je me suiciderais, c'était pour mes chats", affirme-t-il. On lui pose la question sur la présence du mot "chat" sur cette fameuse liste manuscrite retrouvée chez lui, pourquoi il prend tout ce qu'il a sur la liste et pas ses deux chats, il répond : "mes chats n'aiment pas le transport, je n'allais pas les emmener avec moi là-bas".

"Tant que je n'aurai pas payé, je n'avancerai pas"

"La police a dit que je voulais transporter le corps et le découper, ça m'a choqué", continue l'accusé, "l'avocat des parties civiles dit que je lui fais penser à Dexter, mais je ne suis pas Dexter". Il termine en disant que "je ne suis pas quelqu'un de gentil" à son avocate. "Tant que je n'aurai pas payé, je n'avancerai pas, je ne peux pas faire grand-chose, à part réparer mes torts", conclut-il.