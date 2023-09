Tentative d'assassinat de deux gendarmes à Bégard dans les Côtes-d'Armor

Selon le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz, deux gendarmes ont été blessés après l’irruption d’un homme armé d’un couteau dans les locaux de la gendarmerie de Bégard, entre Lannion et Guingamp, dans la soirée du mardi 26 septembre 2023. "Aux alentours de 19H30, un homme âgé de 58 ans, déjà condamné pour des faits de meurtre sur ascendant en 2010 par la cour d'assises de l'Oise, s'est présenté à la grille de la gendarmerie de Bégard, puis s'est jeté sur un des gendarmes présents avec un couteau."

La victime, un militaire de la Communauté de Brigades de Bégard, a réussi à parer le coup avec son bras, ce qui a occasionné une blessure légère. Puis, lors de l'interpellation, l'auteur du coup de couteau a blessé un second gendarme.

Une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique

Les deux gendarmes blessés et l'auteur des coups ont tous les trois été pris en charge par les urgences, qui ont délivré trois jours d'ITT (Interruption Temporaire de Travail) au premier gendarme et un jour d'ITT au second. Une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. L'auteur des coups a d'abord été placé en garde à vue, puis hospitalisé sous contrainte. Une expertise psychiatrique a été demandée. Le procureur précise que, ce mercredi 27 septembre, il est sorti de l'hôpital et que la garde à vue a été reprise à 13H50.