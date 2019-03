Tentative d'assassinat en 2016 à Clermont-Ferrand : l'avocate générale requiert 18 ans de réclusion

Riom, France

La journée avait commencé par les plaidoiries. Celle des avocats des parties civiles, la victime et sa famille. Premier à plaider, Jean-Hubert Portejoie.

Pour l'avocat clermontois, cette affaire n'est pas "un crime passionnel. Il n'y a pas de coup de folie dans cet acte". Il démonte le raisonnement de la défense. Il ne croit pas non plus à la "pression" liée aux études de médecine qui aurait pu faire perdre pied au jeune homme. "Oui c'est dur mais dans une école de droit c'est aussi compliqué et tous les étudiants n'ont pas le comportement de l'accusé".

Renaud Portejoie prend, dans la foulée, la relève de son frère : "il n'a sans doute pas le profil d'un assassin Antoine M. et Morgan n'a pas le profil de quelqu'un qui a été victime d'une tentative d'assassinat. Ces deux -là n'ont sans doute pas leur place ici..."

L'avocat rappelle l'état d'esprit de la victime, elle venue témoigner à la barre, sans haine, souhaitant plus que tout tourner la page de cette histoire. Cette jeune femme qui ne s'est que très rarement plainte. Le conseil revient sur les nombreuses demandes de remise en liberté du jeune homme, "elles ont blessé Morgan évidement, un peu plus".

"Vous avez refusé de mourir, c'était écrit"

En s'adressant à sa cliente, Renaud Portejoie, un peu philosophe : "ce jour-là il était écrit que vous ne deviez pas mourir, vous avez refusé de mourir!" L'avocat revient sur ce soir du 27 mars 2016. Ce rendez-vous au pied de l'immeuble d'Antoine M., dans le centre de Clermont-Ferrand, Morgan refusera de monter parce que sa mère lui avait dit, quelques heures auparavant, "surtout de ne pas monter dans son appartement".

Renaud et Jean-Hubert Portejoie avocats des parties civiles © Radio France - Olivier Vidal

L'avocat refait vivre la scène du 27 mars 2016. Les coups de couteau, la douleur, les secours qui arrivent sur place. Et une jeune femme qui refuse de mourir. "Signe du destin?" questionne-t-il.

Renaud Portejoie revient sur le contexte et une nouvelle fois ces études de médecine. Cette "pression" décrite la veille par le Professeur Chazal, évoquant un "coup de folie". "C'est effrayant d'avoir pu entendre cela de la part de ce professeur qui ne connaît rien à la procédure, c'était absurde. Il apporte juste du soutien à une maman qui a besoin d'être consolée mais c'est sans fondement."

Renaud Portejoie rend ensuite hommage à la victime Morgan L. avant de céder la parole à l'avocate générale.

Altération du discernement retenue par le ministère public

Laure Lehugeur, très vite, démonte la thèse du surmenage, mais aussi celle de l'absence de préméditation. "Il y a de nombreux éléments qui vont dans le sens d'une préméditation. Les textos envoyés par Antoine M. dans le mois qui précède l'agression, le rendez-vous planifié du 27 mars, la lettre retrouvée au domicile de l'accusé, l'épée aussi, sur le lit" argumente la magistrate. Tout en rejetant aussi le surmenage, l'avocate générale évoque l'altération du discernement de l'accusé au moment des faits. Thèse avancée par les experts psy. Une altération qui va avoir une incidence sur la peine.

Laure Lehugeur requiert au final 18 ans de réclusion criminelle avec un suivi socio-judiciaire de 10 ans et obligation de soin.

A l'énoncé du réquisitoire, la mère de l'accusé, sous le choc, quitte précipitamment la salle d'audience.

L'audience est suspendue jusqu'à 13H15. Les avocats de la défense vont plaider à leur tour. Ils sont trois : Anne-Laure Lebert, Patrick Maisonneuve et Jean-François Canis.

Le verdict est attendu dans la soirée.