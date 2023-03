Tentative d'assassinat en Mayenne : 25 ans de prison requis par l'avocate générale à l'encontre de l'accusé

L'avocate générale a requis 25 années de réclusion criminelle ce jeudi à l'encontre d'un homme de 37 ans qui comparaît devant la Cour d'assises de la Mayenne, à Laval, depuis ce mercredi pour tentative d'assassinat sur le compagnon de son ex-compagne en août 2020 à Louvigné, près de Laval. Après le témoignage poignant de la victime la veille , l'accusé ce jeudi matin, c'était au tour des avocats de plaider.

Plusieurs éléments d'une possible préméditation

Désireux de vouloir récupérer son ex-compagne et "venger son orgueil" a expliqué le ministère public, l'accusé s'était fait passer pour un agent de recrutement le 20 août 2020 afin d'entrer dans la maison de son rival, le petit copain de son ex à l'époque, à Louvigné, près de Laval, et de le tuer. Plusieurs éléments mettent en évidence la possible préméditation du passage à l'acte de l'accusé et si elle est reconnue, le Code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité comme peine maximale.

Place maintenant aux plaidoiries de la défense ce jeudi après-midi avant que le jury ne parte délibérer et prenne sa décision concernant la peine.