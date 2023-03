Tentative d'assassinat en Mayenne : l'accusé condamné à 22 ans de réclusion criminelle

Il a donc bien prémédité son passage à l'acte. Un Sarthois de 37 ans a été condamné ce jeudi soir à 22 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises de la Mayenne, à Laval, pour la tentative d'assassinat de l'ancien compagnon de son ex-compagne à Louvigné, près de Laval. La Cour a estimé que l'individu avait préparé son passage à l'acte. Le fait qu'il fasse des recherches sur internet la veille du drame, en tapant "meurtre" et "résolution de meurtre en France", de se faire passer pour un agent de recensement et les éléments retrouvés par les enquêteurs lors de perquisitions chez l'accusé ont notamment convaincu les jurés.

"Ce n'est pas l'histoire d'un film, c'est bien la réalité", résumait l'avocate générale dans ses réquisitions, elle avait requis 25 ans de réclusion . L'avocat des parties civiles, lui, regrette le manque d'honnêteté de l'accusé au cours de l'audience et "parce que vous n'avez pas dit la vérité, vous n'aurez jamais le pardon de quiconque sur ce banc" en pointant le banc de la victime et de sa famille.

La défense de son côté a demandé à la Cour de rendre une "décision d'espoir" pour son client, "pour qu'il voit le bout du tunnel". "La préméditation se pose et si dans votre for intérieur, vous avec l'ombre d'un doute, il faut répondre non à la question ou s'abstenir", affirmait le conseil de l'accusé.

L'homme de 37 ans a également une obligation de soin, un suivi socio-judiciaire obligatoire pendant 10 ans et encourt jusqu'à 10 ans de prison supplémentaires en cas de non-respect de ce suivi.