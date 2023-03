Tentative d'assassinat en Mayenne : "Mettre un nom sur celui qui m'a tué", la victime témoigne au procès

Après le procès pour meurtre qui s'est tenu lundi 6 mars et mardi 7 mars devant la Cour d'assises de la Mayenne à Laval, la Cour a entamé ce mercredi 8 mars le jugement d'un homme de 37 ans pour tentative d'assassinat sur un rival amoureux en août 2020 à Louvigné, dans le Sud-Mayenne. La victime s'en est sortie miraculeusement, ce sont les chirurgiens qui l'ont dit, et elle a été appelée à témoigner ce mercredi à la barre. "La scène me passe en boucle dans la tête, du matin au soir, les douleurs sont toujours là".

L'agresseur se fait passer pour un agent du recensement

Il déroule les faits**,** tout est très clair dans sa tête. "La veille, je suis allé dormir chez ma copine, j'ai dû repartir le lendemain vers 15h et arriver vers 16h20 chez mes parents" et même pas 10 minutes plus tard selon lui, ça sonne à la porte et la victime voit un agent de recensement. C'est en fait son agresseur qui se fait passer pour tel. "Il a sorti sa sacoche, l'a posée sur la table, je commence à remplir les documents qu'il me présente, ça va prendre du temps, vous devriez vous assoir", lui conseille l'accusé, "il est derrière moi, il ouvre la baie vitrée pour sortir ma chienne, mais n'y parvient pas, il me demande ensuite si je suis seul, je lui dis que oui et 10 ou 15 secondes plus tard, je me retrouve dans une période compliquée".

C'est une scène de chaos qui s'ensuit. "Je sens sa main gauche tenir mon cou et là, la sensation est comme un stylo qu'on vous passe sous la gorge, puis c'est la douche chaude", décrit-il en parlant de son sang qui coule sur son cou, "j'ai pensé qu'il m'avait piqué, qu'il m'avait drogué, je lui dis 'c'est une blague' en me levant de la table, il vient ensuite me piquer au cœur, je pare le coup, il essaye de me planter le couteau dans la gorge, je bouge le bras et me coupe le trapèze (le muscle, ndlr), je le plaque sur la table, je lui tiens la nuque et j'ai l'autre bout du couteau dans la main qui m'entaille, je pars dans la cuisine", continue le jeune étudiant ingénieur à l'époque des faits. Il vient de briser l'arme du crime en deux, un couteau céramique.

"Je perds beaucoup de sang"

Tout est limpide pour lui**.** "Je pars dans la cuisine chercher un couteau, pour me défendre, je perds beaucoup de sang, je me maintiens la gorge", l'agresseur "fait le tour et vient me chercher dans la cuisine". Nouvelle lutte, à l'entrée de la cuisine, les deux tombent au sol, "on commence à être épuisé, il y a une mare de sang au sol, c'est le mien vraisemblablement parce que je ne l'avais pas beaucoup blessé, il me dit 'je me rends arrête', je lâche un peu et là, il tente à nouveau de reprendre le dessus, je récupère le couteau de cuisine tombé par terre et je pars dehors par la porte de l'entrée". L'agresseur prend alors la fuite à ce moment-là au volant de sa voiture et manque même de renverser un cycliste dans la rue. Dans cette scène, les deux parlent très peu, mais la victime se souvient très bien des mots exacts prononcés par son agresseur, les seuls d'ailleurs dans l'attaque : "C'est à cause de mon ex, elle m'a trompée, je l'aime encore".

Après la fuite du faux agent de recensement, la victime se retrouve dans sa rue, ensanglantée. Il va frapper chez la voisine, pas de réponses. "On se sent mort", répète-t-il, "un vélo passe dans la rue, j'appelle à l'aide, il fait les gros yeux et s'en va". Il faut dire qu'il est "en short, pieds nus, couvert de sang et un couteau à la main". Une autre voiture passe, le voit, mais ne s'arrête toujours pas. La peur sans doute. "Là, on se sent seul, comme un con, j'ai entendu un tracteur à côté, j'ai couru vers la ferme, je le vois sortir, je lâche le couteau et je l'interpelle".

C'est un agriculteur qui lui sauve la vie ce jour-là parce que l'expert médecin-légiste le dit très clairement à la barre juste après son témoignage : "à une demi-heure près, si on ne lui avait pas porté secours, il serait sans doute décédé". Ce qui le tient lors de la lutte dans la maison, c'est "de mettre un nom sur celui qui m'a tué, c'est ça qui me tient, parce qu'à ce moment-là, je suis mort, j'essaye d'optimiser les derniers moments qu'il me reste", explique la victime. Il ajoute : "Avant qu'il ne m'égorge, il m'a dit 'ce n'est pas personnel', je me dis que ce n'est pas un ennemi à moi, je suis tombé sur un fou".

Un scénario visiblement bien ficelé de la part de l'accusé

Le président lui demande, "vous avez dit qu'il aurait pu vous tuer, pourquoi dites-vous ça ?", "le calme dans ses actes, je devais être mort en un coup normalement après l'égorgement, le chirurgien m'a dit heureusement que j'ai le cou musclé", détaille-t-il, "moi, je ne fais qu'éviter les coups, il veut me mettre un coup dans le cœur, des points vitaux, il a eu le temps de réfléchir entre les coups". "Le scénario mis en place par votre agresseur ne vous semble pas invraisemblable à ce moment-là" lui demande son avocat, "non, on sort du confinement, quelqu'un qui a un masque, des gants en latex, il y a des maniques du Covid, ça ne m'a pas choqué". Rien ne l'interpelle ce jour-là. "Ce qui va enclencher l'égorgement, c'est quand vous lui dites que vous êtes seul à la maison ?", "oui ce sont les derniers mots que je prononce", répond la victime, "c'est un peu comme s'il exécutait un contrat" insiste son conseil, on ne voit ça que dans les films.

"Il vous égorge mais pas assez ?", continue son l'avocat, "je me redresse, il a une tête surprise, il se demande ce qui se passe". "Vous confirmez qu'après cette scène extraordinaire, il prend le temps de récupérer ses affaires", "oui, il prend sa sacoche, part dans sa voiture et démarre très vite, laisse son sang, mais ça ce n'était pas prévu et écrase même presque le cycliste en partant", conclut la victime.

"J'attends des réponses"

"Aujourd'hui, j'attends des réponses, de pouvoir simplement continuer à vivre", dit la victime, "aujourd'hui, j'ai perdu la petite flamme qui était en moi, quelqu'un a pris la lance à incendie et l'a arrosée pendant trois jours pour qu'elle soit bien éteinte". Une scène d'ailleurs montre à quel point il est traumatisé par ce drame. Il répond aux questions de la Cour à la barre quand l'expert médecin légiste arrive et passe derrière lui, il a un petit moment d'hésitation. "Vous avez eu un petit moment de panique, on l'a vu", décrit son avocat. Le président précise d'ailleurs que c'est bien l'expert qui s'assoie derrière lui pour le rassurer parce qu'il ne peut plus faire confiance à ce qu'il se passe dans son dos. "C'est ça que vous vivez au quotidien ?", lui demande son conseil : "Oui et encore pendant longtemps, je me retourne même continuellement au volant, je regarde dans le rétroviseur, même ce matin à l'audience". Des amis d'études sont assis derrière le banc des parties civiles pour le rassurer.

"Avoir du monde derrière moi est une épreuve, on voit la tête de l'agresseur sur le visage de tout le monde dans la rue, la chaleur d'une douche chaude est le même supplice à chaque fois" et résume son quotidien à "des crises de panique, de la douleur, la scène que je la revis en boucle, mon seul moyen de défense aujourd'hui c'est raconter de la scène". Vivant aujourd'hui à Madagascar pour oublier la France et oublier tout ça, il attend beaucoup de l'interrogatoire de l'accusé et des réponses qu'il doit donner ce jeudi devant la Cour d'assises.