Tentative d'assassinat en Mayenne : un scénario digne d'une série américaine

Un scénario surréaliste en Mayenne. Un individu de 37 ans comparaît devant la Cour d'assises de la Mayenne, à Laval, depuis ce mercredi et pendant deux jours pour répondre d'une tentative d'assassinat qu'il aurait commise le 20 aout 2020 à Louvigné, près de Laval. Il est accusé de s'être rendu au domicile de la victime en faux agent de recensement, fausse carte professionnelle à l'appui, pour avoir des explications avec son ex-compagne, alors en couple avec la victime au moment des faits. L'accusé aurait donc visiblement prévu son coup à l'avance, même si l'ex-compagne n'est pas là au moment des faits.

L'accusé égorge sa victime

Ce jour-là, l'accusé se rend donc au domicile de la victime, déguisé en faux agent de recensement. Il a une fausse carte professionnelle, des documents fictifs à faire remplir à sa proie. Prétextant que la procédure va durer longtemps, il l'invite à s'assoir pour remplir ces papiers. Il profite alors de cette occasion pour se placer derrière sa victime et l'égorger. Mais le couteau en céramique utilisé n'est pas la bonne arme, "l'assaillant avait une arme trop tranchante", détaille même l'expert médecin légiste à la barre ce mercredi, mais pas suffisamment pour perforer les artères carotides, ce qui aurait causé la mort sans l'ombre d'un doute à la victime selon lui.

L'agressé parvient donc à se défendre, malgré sa plaie béante au cou. Une lutte s'engage, la victime pare les coups de son agresseur et casse le couteau en deux. Elle se rend alors à la cuisine pour chercher un autre couteau et affronter son agresseur. Finalement, ce dernier prend la fuite, blessé, au volant de son véhicule. Un peu plus tard, il téléphonera au commissariat de Laval pour lui indiquer l'hôpital le plus proche pour se faire soigner, il ne connaît pas le département puisqu'il réside en Sarthe. Au téléphone avec le commissariat de Laval, il dit avoir agressé un homme à Louvigné et sera finalement interpellé aux urgences de Laval par les forces de l'ordre.

L'accusé reconnaît le coup de couteau à la gorge

La victime, prise en charge et aidée par un agriculteur qui travaille juste à côté, est vite transportée au CHU d'Angers en urgence absolue. Le jeune homme, alors en étude pour faire ingénieur, présente sept plaies sur le corps, dont une au cou de 18 cm de largeur et 4 cm de profondeur, selon le médecin légiste.

L'accusé reconnaît qu'il a bien mis un coup de couteau à la gorge, mais réfute d'avoir surveillé le retour de la victime ainsi que son intention de la tuer. L'étui d'un couteau est retrouvé dans la poche de son pantalon. Il affirme même aux experts psychiatres et psychologues qui l'interrogent qu'il est victime dans cette affaire. Ses déclarations ont beaucoup évolué selon le juge d'instruction alors que celles de la victime n'a jamais variée.

Une bâche étalée à l'arrière de la voiture

Lors des perquisitions au domicile de l'accusé, on retrouve une liste manuscrite de divers objets, comme une liste de courses en préparation de son acte. Des sacs-poubelles, des gants, ou encore des serviettes entre autres. La perquisition de son véhicule permet de retrouver une sacoche avec des documents Cerfa ensanglantés à l'intérieur, documents officiels du ministère de l'Intérieur. Une bâche est étalée à l'arrière de la voiture, les sièges démontés et baissés. L'accusé explique aux enquêteurs que c'est pour se suicider après son agression.

Le nombre de coups, la localisation des plaies, quatre sont situées vers des zones létales, les recherches sur internet préalables de l'accusé, qui s'est renseigné sur les éléments matériels retrouvés dans la voiture de l'individu, la liste papier retrouvé à son domicile, poussent le juge d'instruction à retenir l'intention homicide de l'accusé et sa volonté de passer à l'acte. La position également du véhicule en travers de la sortie du pavillon de la victime renforce la décision du juge.

On attend maintenant les explications de l'accusé à l'audience, il sera entendu ce jeudi 9 mars pour le dernier jour du procès.