Tentative d'enlèvement d'un enfant à Valence : attention aux fausses informations

Valence, France

Il ne faut pas croire tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. On le sait et pourtant... Des collégiens et lycéens de Valence se passent via snapchat et facebook la photo d'un homme présenté comme pédophile et l'auteur de la tentative d'enlèvement d'un enfant dans le quartier Fontbarlettes.

Un homme a effectivement abordé un garçon lundi après-midi mais la description qu'en fait la jeune victime n'est pas assez précise pour lancer un appel à témoins. A ce stade, rien ne permet d'incriminer l'individu dont l'image circule. Attention donc à une photo fausse ou mettant en cause un innocent, c'est d'ailleurs un délit d’atteinte à la vie privée passible d’un an de prison. .

La police demande à toute personne voyant un individu au comportement suspect de se faire connaître en appelant le 17.