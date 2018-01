Les parents sont appelés à la vigilance dans le secteur de Briey. Un enfant a été victime d'une tentative d'enlèvement jeudi après-midi devant son école à Mancieulles, dans le Pays Haut meurthe-et-mosellan. Devant le groupe scolaire Hervé Bazin, à la sortie de l'école, vers 16h30, un conducteur a tenté de faire monter un garçon de 10 ans (né en 2008) dans son véhicule. Cette tentative n'aurait pas été accompagnée de violence, selon le Procureur de la République de Briey, Yves Le Clair.

La mère de l'enfant, qui habite la commune voisine de Mairy-Mainville a fait une déposition au commissariat de Briey. La directrice de l'école de Mancieulles a alerté l'Inspection Académique, qui a, de son côté, prévenu la mairie du Val de Briey, qui regroupe les communes de Briey, Mance et Mancieulles. Les élus ont écrit aux parents via les cahiers de liaison des élèves pour les appeler à la prudence et signaler tout événement suspect. "Toutes les dispositions ont été prises avec la police et la gendarmerie", précise la mairie, "pour assurer la sécurité des élèves". Les forces de l'ordre vont davantage patrouiller dans le secteur.

Une enquête a été ouverte, police et gendarmerie recherchent activement le conducteur et son véhicule.