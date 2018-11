Les précisions du procureur après la tentative d'enlèvement d'une fillette en Charente-Maritime

Par Mélanie Domange, France Bleu La Rochelle et France Bleu

On en sait un peu plus sur la tentative d'enlèvement d'une petite fille dans le sud Charente-Maritime. Le procureur de Saintes vient de livrer des détails sur cette affaire très difficile. C'est son père, incarcéré, qui a trouvé un homme pour la kidnapper et la violer.