Tentative d'étranglement sur un bébé à Cenon : le père condamné à trois ans de prison

Un mois après avoir tenté d'étrangler son bébé à Cenon , un père de 34 ans a été condamné ce jeudi à quatre ans de prison dont une année assortie d'un sursis probatoire. Le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a reconnu coupable de violences aggravées. Sans antécédent judiciaire, le prévenu, un Algérien en situation irrégulière, avait semé l'horreur dans la mairie de quartier de la Morlette.

Ce 3 janvier 2023, "le choc et les pleurs accueillent la police municipale de Cenon" à son arrivée dans la mairie annexe. Quelques minutes plus tôt, les témoins présents ont assisté à une scène de violences terrifiante, "un séisme" dont la victime est "un bébé de 4 mois et 7 kilo", insiste la procureur de la République. Dans ses réquisitions, la représentante du ministère public réclame "la peine maximale" de quatre ans de prison ferme.

"Un père qui passe une corde autour du cou de son bébé"

Alors que la mère de l'enfant effectue des démarches administratives, le père fait irruption dans le hall d'accueil de la mairie. Estimant que son ex-compagne fait obstruction à ses droits parentaux, l'homme dit simplement vouloir "lui mettre un peu la pression". Une version qui contraste singulièrement avec les témoignages "édifiants", selon la procureur, de la dizaine de témoins en état de sidération.

"Les yeux blancs", l'air "déterminé", "le prévenu arrache le bébé de son cosy (un siège auto adapté aux nouveau-nés), il saisit le nourrisson par un pied et, avec l'autre main, il déroule une corde qu'il lui passe autour du cou".

"Pas une cordelette de vêtement, précise le président du tribunal, mais une corde d'un centimètre d'épaisseur" qui laissera une trace au niveau des cervicales de la jeune victime.

"J'ai du passer un pouce entre la corde et le cou du bébé"

"Je hurlais à l'aide en prenant des coups, je l'ai vu écraser la tête du bébé contre son torse avant de sortir la corde, je le supplie mais il ne lâche pas", raconte, à la barre, la mère du nourrisson âgée de 40 ans.

Malgré "l'effroi et l'état de choc", plusieurs témoins interviennent immédiatement mais l'agresseur refuse de lâcher prise. Tout au contraire. "Il serrait si fort que j'ai du passer un pouce entre la corde et le cou du bébé", affirme l'un des trois hommes à s'être interposé. Un autre déclare qu'il doit desserrer la poigne du père "doigt par doigt" et qu'il entend à ce moment-là le pied du nourrisson "craquer".

Des violences qui ont laissé des séquelles. Depuis ce jour-là, dit la mère, "mon bébé est nerveux et il ne fait plus ses nuits".

Le père parle "d'une grosse erreur"

"Je n'avais pas l'intention de tuer mon fils", assure le prévenu qui s'exprime par l'intermédiaire d'un interprète. "Et la corde", demande le président du tribunal. "Je me suis dit peut-être qu'en voyant ça, mon ex-femme allait s'attendrir", répond le trentenaire. Si la corde se retrouve autour du cou de l'enfant, c'est, dit-il, "par accident, dans la cohue". "Et les menaces de mort", insiste le magistrat. "Des paroles en l'air", répond l'intéressé.

Décrit comme "triste et déprimé" depuis sa séparation, usant de faux papiers d'identité, le père vit dans "une grande précarité". Lors des faits le 3 janvier dernier, l'homme, sans domicile fixe, dort dans sa voiture.

Son expertise psychiatrique relève une propension à "l'impulsivité". Il a reconnu le bébé comme étant le sien alors que son ex-compagne était encore enceinte. "Il n'était intéressé que par le fait d'avoir des papiers et un mariage blanc", explique la mère de famille.

Son avocate dénonce "l'acte effrayant" d'un "forcené" en "rage". La procureur rappelle que le bébé, "secoué dans tous les sens", avait "changé de couleur" en passant "du rouge au bleu". Et "il n'a pas un mot pour son fils", remarque la représentante du parquet.

"La corde a peut-être glissé autour de son cou"

Le prévenu adresse des excuses à demi-mot. "Je me suis trompé, je ne m'étais jamais retrouvé devant la justice, ça n'arrivera plus". Même son avocat lui-même reconnaît "des fais choquants commis sur un petit enfant".

Mais la défense regrette toutefois la sévérité de la peine "pour un primo-délinquant". Quatre ans de prison dont une année avec sursis probatoire. "Je vais lui conseiller de faire appel". Son client écope également d'une interdiction d'entrer en contact avec la mère de son enfant et de paraître à Cenon.

Sitôt le délibéré prononcé, il a été reconduit dans sa cellule du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis les faits du 3 janvier, le prévenu pourrait être expulser à l'issue de son incarcération.