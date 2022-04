Tentative d'évasion avortée pour un détenu de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville

Un détenu de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a tenté de s'évader dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les informations recueillies par France Bleu Lorraine, c'est lors d'une extraction médicale que ce détenu a bousculé l'un des agents qui assurait son escorte et est parti en courant. Selon l'administration pénitentiaire, il a pu être arrêté quelques mètres plus loin par "l'équipe locale de sécurité pénitentiaire " qui assurait son escorte. Le syndicat FO Pénitentiaire salue dans un communiqué "le travail et la maîtrise des agents."

Des faits qui interviennent quelques jours après une série de "parachutages" d'objets en tous genres par dessus les grilles de l'établissement. Trois hommes avaient été arrêtés les 10 et 11 avril dernier dont certains pour avoir lancé des téléphones.