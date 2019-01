Tentative d'évasion d'un détenu lors de sa prise en charge au CHU Pellegrin de Bordeaux

Bordeaux - France

A huit heures du matin ce jeudi 3 janvier, un détenu de la maison d'arrêt de Gradignan a tenté d'échapper à ses gardiens depuis l'unité hospitalière de sécurité inter-régionale du CHU de Pellegrin à Bordeaux, où il avait été pris en charge pour une blessure aux genoux. Rapidement rattrapé, sa tentative risque d'alourdir sa peine d'emprisonnement.

La tentative d'évasion s'est déroulée après que le détenu ait été pris en charge à l'hôpital, au moment de son retour vers le véhicule de transport. A ce moment là, il était escorté par trois gardiens et accompagné d'un second détenu. Le fugitif a bousculé l'un des agents pénitentiaire, a jeté ses béquilles avant de s'échapper en courant. D'abord surpris, les surveillants se sont immédiatement mis à sa poursuite et l'ont rattrapé quelques minutes plus tard. Personne n'a été blessé pendant l'épisode et l'autre détenu n'a pas bougé.

Le fugitif, de 40 ans, purgeait une petite peine à la maison d'arrêt de Gradignan. Suite à sa tentative d'évasion, il a été placé en garde à vue. Le parquet décidera ensuite des poursuites potentielles à son encontre, il risque jusqu'à six mois de prison.

Les tentatives d'évasion sont très rares à Bordeaux, selon Jean-Michel Camu, directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires.