Évasion du tribunal de Bourges : le procès aura lieu le 20 septembre

La sécurité avait été spécialement renforcée au tribunal de Bourges pour ce passage en comparution immédiate. Un policier supplémentaire présent à l'entrée de la salle d'audience en plus des deux agents de l'escorte. "Soyez particulièrement vigilants", leur a lancé la présidente du tribunal. Ce mercredi devait être jugé l'homme qui avait réussi à s'enfuir quelques minutes du palais de justice berruyer. Mais le procès est renvoyé au lundi 20 septembre, le temps pour le prévenu de préparer sa défense. D'ici là, il restera en détention.

Jeudi 12 août, le quinquagénaire comparaissait pour la violente agression d'un huissier de justice venu à son domicile pour lui réclamer des impayés. L'ancien videur de boîte de nuit avait roué de coups le fonctionnaire. Bilan : le visage tuméfié et 21 jours d'incapacité totale de travail à cause de blessures à l'œil. Les juges l'avaient condamné à un an de prison ferme et six mois supplémentaires avec sursis. Juste après, il avait alors pris la fuite et s'était réfugié dans un cabinet d'avocats, à proximité de la cathédrale de Bourges. Il avait alors été interpellé par des policiers de la brigade anti-criminalité.