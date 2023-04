Tentative d'évasion sur l'autoroute près de Salon-de-Provence

Grosse frayeur vendredi après-midi sur l'autoroute du retour vers le centre pénitentiaire de Salon-de-Provence. Un détenu vient d'être condamné à deux ans de prison à Nice et au moment de réintégrer sa prison, il tente le tout pour le tout. Jessy Zagari, délégué Force Ouvrière justice pour la région PACA, raconte : "Il a tenté de prendre l'arme de l'agent d'escorte en lui hurlant : "Arrête la voiture ! Tu ne vois pas que je suis dans la merde, je n'ai pas le choix !" Le collègue a eu le courage de sécuriser son arme et le détenu l'a mordu". L'autre agent neutralise l'assaillant avec sa bombe aérosol tout en conduisant. Embardée sur l'autoroute. Le poteau d'un péage est heurté. Un pneu est crevé.

Deux agents au lieu de trois

On a évité le pire mais une telle tentative a été dangereuse "pour les agents, le détenu et les autres automobilistes. Tout ça parce qu'il y avait deux agents alors que la règle doit être de trois". Le syndicaliste Jessy Zagari dénonce un sous-effectif qui fait courir des risques à tout le monde. Et il réclame par ailleurs "une récompense à la hauteur de l'acte héroïque des agents".