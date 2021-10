Ce mardi 19 octobre, le parquet de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) indique que six personnes, dont cinq à Clermont-Ferrand, ont été interpellées ce lundi dans le cadre de l’enquête sur une tentative d’homicide commise en juin dernier à Archamps. Un homme de 50 ans avait été blessé par arme à feu.

Tentative d’homicide à Archamps, six personnes interpellées après quatre mois d’enquête

Les faits remontent au 20 juin 2021 à Archamps. Vers deux heures du matin, un homme de 50 ans est grièvement blessé par balle. L'agression se déroule route de la Muraz, près d’un hôtel et d’un restaurant. Quatre mois plus tard, l'enquête menée par les gendarmes de la brigade de recherches d’Annemasse a débouché, ce lundi 18 octobre, sur l'interpellation de six personnes.

Cinq interpellations à Clermont

Selon nos confrères de La Montagne, cinq d’entre elles ont été arrêtées sur un camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). "Une sixième personne a été interpellée en Haute-Savoie, à Reignier", a indiqué ce mardi à France Bleu Pays de Savoie le procureur de la République de Thonon-les-Bains.

La thèse d'un règlement de compte

Placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d’Annemasse, ces quatre hommes et deux femmes, âgés entre 26 et 55 ans, sont suspectés d’avoir tenu un rôle dans la tentative d’homicide perpétrée le 20 juin. La thèse d'un règlement de compte serait envisagée. Le dossier a été transféré au pôle criminel du parquet d’Annecy.