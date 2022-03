Tentative d'homicide sur des policiers à Niort : un homme mis en examen et incarcéré

Un Niortais âgé de 42 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire ce mardi pour plusieurs tentatives d'homicide. Le procureur de la République de Poitiers confirme que les victimes sont trois policiers et deux autres personnes. Ces faits sont survenus à Niort ce mercredi 2 mars. Le quadragénaire est également mis en cause pour vol avec arme.

D'après nos confrères de la Nouvelle République, la scène s'est déroulée quartier du Clou-Bouchet. L'homme aurait appuyé sur la détente d'une arme en direction des policiers mais rien ne se serait passé. Avant cela, on le suspecte d'avoir fait feu sur deux jeunes hommes originaires de Guyane qui se trouvaient dans leur voiture. Il aurait également agressé un piéton et lui aurait dérobé son smartphone.