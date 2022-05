Tentative d’intrusion à la gendarmerie de Porto-Vecchio, 9 jeunes interpellés

9 jeunes ont été arrêtés ce mardi matin à 6H à Ghisonaccia et Prunelli di Fium’Orbu dans le cadre de l’enquête suite à la tentative d’intrusion à la gendarmerie de Porto-Vecchio en mars dernier.

Les neuf jeunes interpellés ce mardi à Ghisonnaccia et Prunelli di Fium’Orbu, l’ont été dans la cadre d'une enquête sur une tentative d'intrusion à la gendarmerie de Porto-Vecchio le 11 mars dernier suite à l'agression mortelle d'Yvan Colonna. Ces 9 personnes seraient en cours de transfèrement au camp militaire de Borgo pour leur garde à vue. Dans un communiqué, Core in fronte appelle à la mobilisation pour les soutenir. Le mouvement indépendantiste estime que la question nationale corse est politique et ne relève pas du simple maintien de l'ordre.