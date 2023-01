Tentative de braquage d'un tabac à Orléans : l'auteur retrouvé et condamné à deux ans de prison

Plus d'un mois après sa tentative de braquage du tabac de la Préfecture, rue de Bourgogne, un jeune homme de 22 ans était jugé en comparution immédiate ce mercredi. Le 5 décembre dernier, il avait fait irruption dans ce commerce du centre-ville d'Orléans, arme à la main, pour tenter de repartir avec la caisse. Mais la gérante ne s'était pas laissée faire, le forçant à prendre la fuite sans son butin. Il était recherché depuis.

C'est finalement dans cette même rue de Bourgogne qu'il a été reconnu par un policier et arrêté ce lundi après-midi. Il comparaissait devant le tribunal correctionnel d'Orléans ce mercredi pour "tentative d'extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifié".

Un braquage prémédité ?

"C'est un dossier à deux facettes", résume le procureur de la République. D'un côté, le prévenu assure ne pas avoir prémédité ce braquage. "Quand est-ce que vous vous êtes dit : je vais braquer ce tabac ?", demande la présidente. "Quand je suis passé devant", reconnait le prévenu, sous le regard attentif de la gérante du tabac, présente à l'audience. Mais des images de vidéosurveillance récupérées par les enquêteurs semblent le contredire.

On y voit le jeune homme se rendre sur les lieux vingt minutes avant de passer à l'acte. Une sorte de repérage, qu'il ne nie pas. Le jeune homme explique même porter à ce moment-là "deux pantalons de survêtement et deux vestes", "parce qu'il fait froid". Une tenue qui lui permet ensuite d'aller se changer rapidement "pour qu'on ne me reconnaisse pas". Aux alentours de 12h30, le jeune homme repasse devant le tabac, "je vois qu'il n'y a personne cette fois-ci". Il y entre, arme à la main.

Le tabac de la Préfecture situé rue de Bourgogne à Orléans © Radio France - Julien Pearce

Interdiction de revenir sur les lieux

Il est alors le seul à savoir que son arme est factice, c'est son pistolet à billes, récupéré "dans le sous-sol d'un ami, à Orléans", explique-t-il vaguement. Conscient de la gravité de son geste, le prévenu répète régulièrement qu'il n'est pas "quelqu'un de violent". Son avocate le décrit même comme "un jeune homme complètement perdu" qui n'avait jamais eu affaire à la justice avant cela. "Pointer une arme sur la poitrine d'une buraliste, ce n'est pas de la violence ?", interroge l'avocat de la victime.

"J'avais besoin d'argent", reconnait-il devant la présidente. "Il n'y a pas autre chose à faire quand on a un BTS comptabilité, que d'aller faire un braquage ?" rétorque-t-elle. Le tribunal se dit "préoccupé" par le mode opératoire du jeune homme. D'autant plus qu'il a été contrôlé, 15 jours après sa tentative de braquage, à Paris, muni d'un pistolet d'alarme. "Ça fait beaucoup, pour un jeune homme qui ne fait pas parler de lui", estime la présidente. Le parquet évoque un "individu dangereux" et requiert trois ans de prison, dont un an avec sursis.

Il est finalement condamné à deux ans de prison, dont un ferme. Il devra aussi effectuer 140 heures de travaux d'intérêt général et indemniser la victime à hauteur de 2.000 euros. Le jeune homme a par ailleurs interdiction de se rendre rue de Bourgogne et interdiction pendant cinq ans de porter une arme.