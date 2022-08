Tentative de braquage dans un tabac-presse à Aiffres

Il est 19 heures passées ce mercredi 3 août lorsque deux individus font irruption dans un tabac-presse du centre commercial d'Aiffres, près de Niort. Ils sont habillés en noir et cagoulés. Les gendarmes de Niort racontent que l'un et sur le pas de la porte et que l'autre muni d'une arme de poing demande le contenu de la caisse. Le commerçant refuse et face à sa détermination les deux individus s'enfuient.

Deux armes factices

Ils rejoignent un qui faisait le guet. Des recherches s'engagent, une vingtaine de gendarmes sont mobilisés et retrouvent trois hommes dissimulés dans une haie. A côté d'eux un sac avec deux armes qui s'avèrent être factices, des jouets ayant l'apparence d'une véritable arme. Mais leur tenue ne correspond pas à celle des auteurs de la tentative de braquage. C'est parce qu'ils ont retrouvé un quatrième individu qui avait des vêtements de rechange ! Localisé, ce complice est également interpellé.

Tous devront répondre devant la justice. Deux sont âgés de 18 ans, deux de 17 ans. Le principal suspect, majeur, celui qui reconnaît avoir porté l'arme, sera ce lundi 8 août en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Niort. Il a été écroué en attendant l'audience.