Tentative de braquage : le suspect, un client de la banque, arrêté au petit matin à Saint-Étienne

Un homme arrêté ce mercredi matin à 6h. Il est accusé d’être l’auteur du braquage au couteau lundi dans une banque stéphanoise.

Dans cette enquête, le témoignage de la victime aura été décisif. Mardi, les enquêteurs ont en effet pu entendre l’employée banque attaquée le 7 août par un homme. Un homme qu’elle a reconnu comme étant un client de l’agence de la banque populaire situé place Fourneyron à Saint-Étienne.

Elle s'est souvenu du nom du client

Surtout la victime, qui a été assez sérieusement blessée au visage et aux bras, a pu se souvenir du nom de ce client. Et donc après cette audition clé, les enquêteurs du SRPJ de Saint-Étienne sont allés très vite. Ils ont procédé ce mercredi à 6h du matin à l’interpellation de l’homme.

La victime opérée à nouveau et très choquée

Le suspect va être entendu dans les heures à venir et l’on devrait en savoir un peu plus sur ses motivations. Lundi, il s’était présenté, vers 10h à visage découvert, et il avait frappé plusieurs fois la banquière, avec une arme blanche. Il avait pu prendre la fuite assez facilement. La victime a été sérieusement blessée. Elle a dû être réopérée mardi au vue de l’ampleur de ces lésions. Elle est aussi extrêmement choquée après cette agression.