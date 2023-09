Tentative de cambriolage d'un prestataire de la banque de France à Lorient : 11 personnes interpellées

Près de six mois d'enquête et onze arrestations dans le cadre des investigations menées après la tentative de cambriolage du centre-fort de Lorient, un prestataire de la banque de France, en mars dernier. Ces arrestations remontent au 29 août dernier annonce le parquet de Rennes dans un communiqué publié ce mardi 5 septembre. Neuf personnes – dont une femme- âgées de 24 à 54 ans ont été interpellées à Lorient et en Ile-de-France et deux autres âgées de 42 et 46 ans ont été arrêtées en Espagne.

Les faits datent du 5 mars dernier. Le centre-fort de Lorient, qui stocke d'importants volumes de fonds, est victime d'une tentative de braquage. Une équipe de plusieurs individus perce le trou sur un mur du hangar. L'opération est un échec. Selon le parquet de Rennes, L'enquête a permis d'identifier d'abord trois personne dont un Lorientais puis de remonter vers "une organisation criminelle active" basée en Ile-de-France avec des complices en Bretagne. "Des surveillances physiques et techniques", ont amené les enquêteurs jusqu'en Espagne précise le parquet

Des armes retrouvées

Ils ont détecté deux noms de fugitif recherché par la justice depuis plusieurs années, qui faisait partie de l'équipe de cambrioleurs de Lorient. Au final l'enquête a donc abouti à l'arrestation des onze personnes. Les perquisitions ont permis la saisie de deus armes dont une kalachnikov, des gants, cagoules, gilet pare-balles..

Sept hommes ont été placés en détention provisoire, un autre a été placé sous contrôle judiciaire, deux hommes interpellé en Espagne feront l'objet d'une remise à la france.