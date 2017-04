Tentative de casse au camion-bélier dans un bureau de poste à Villeneuve-lès-Avignon

Vers 3h00 ce vendredi matin, des malfaiteurs ont précipité un camion dans la vitrine de l'agence La Poste de l'Avenue Pasteur à Villeneuve-lès-Avignon. Ils ont tenté, sans succès, de repartir avec le coffre.

Selon plusieurs témoins, ils étaient 4. 4 hommes cagoulés qui ont lancé le camion à travers la vitrine du bureau de poste de l'Avenue Pasteur de Villeneuve-lès-Avignon. Ils s'en sont pris, non au distributeur automatique, mais à la caisse sécurisée de l'agence, qui fait office de coffre-fort. Ils l'ont attaché avec une chaîne au camion. Ils l'ont arraché et ont traîné la caisse sur une vingtaine de mètres.

Mais selon un témoin, la chaîne s'est cassée. Impossible pour eux de la charger dans leur autre véhicule, une petite voiture noire, la caisse étant bien trop lourde. Et même s'ils avaient réussi, ils n'auraient probablement pas pu profiter du fruit de leur casse, puisque le dispositif de sécurité s'est déclenché et que de l'encre s'est répandue sur les billets.

La caisse laissée sur place par les malfaiteurs, on peut noter la grosse tache d'encre sous la caisse, signe que le dispositif de sécurité s'est enclenché. © Radio France - Benjamin Billot

Chou-blanc donc pour cette équipe décrite par certains témoins - réveillés par le bruit - comme nerveux et d'allure peu professionnelle. Mais les dégâts sont importants dans l'agence. À noter qu'il est toujours possible d'envoyer et de recevoir colis et courrier dans cette agence, au carré pro, mais pour les autres opérations, La Poste demande à ses clients de se diriger vers l'agence Jean Jaurès de Villeneuve-lès-Avignon, ou celle des Angles.