Tentative de féminicide à Besançon : le conjoint mis en examen et placé en détention

L'auteur des coups de couteau est mis en examen pour tentative d'homicide sur conjoint et placé en détention provisoire, après la tentative de féminicide à Besançon, quartier Palente, dans la nuit du lundi 31 janvier au mardi 1er février. Cet homme de 33 ans a poignardé à quatre reprises sa compagne, âgée de 18 ans. Elle a reçu deux coups de couteau à l'abdomen, un au bras et un à la cuisse. Interpellé dans la foulée des faits, le suspect a avoué rapidement et conduit les policiers à l'endroit où il avait jeté l'arme, entre deux voitures. La jeune femme, hospitalisée dans un état grave, a pu être opérée et ses jours ne sont pas en danger. Elle a été entendue par les enquêteurs.

Elle n'a pas suivi les consignes des policiers

Cette femme avait appelé une première fois les policiers à 02h06 du matin, car son compagnon venait de donner des coups de poing dans les portes et les meubles. Elle venait de lui annoncer leur séparation. Les policiers sont repartis en lui donnant pour consigne de s'enfermer chez elle et d'appeler le 17 si le compagnon revenait. A 3h30 du matin, la victime a rappelé le 17... pour dire qu'elle venait de se faire poignarder.

Cet homme n'était pas connu des services de police et de justice et n'avait jamais été violent auparavant envers sa compagne.

Il faut que les femmes nous aident

C'est la troisième affaire de féminicide ou tentative de féminicide en un mois à Besançon. De quoi pousser police et justice à lancer un appel à toutes les victimes de violences conjugales : signaler les moindres faits, se rendre au commissariat, et suivre les consignes des policiers. "Sans plainte ou audition de la victime, on ne peut rien faire. Les signalements et les appels à la police sans plainte ne nous permettent pas de poursuivre le suspect" lance Yves Cellier, directeur départemental de la sécurité publique dans le Doubs. Le procureur de la République Etienne Manteaux insiste : "Ce n'est plus possible d'être dans cet engrenage funeste, il faut que les femmes nous aident. Si on veut lutter efficacement contre ce fléau, il faut que la parole se libère".

