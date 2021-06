Tentative de féminicide à Metz : les plaintes de la victime "traitées avec professionnalisme" selon la justice

Les plaintes déposées par la victime précédemment ont été traitées "dans les temps et avec professionnalisme" assure la justice, qui veut couper court à tout soupçon de défaillance, contrairement au féminicide d'Hayange il y a 10 jours. Jeudi, une femme de 46 ans a été agressée par son mari à Metz.

Le Procureur de la République de Metz (à droite) et le Directeur départemental de la sécurité publique

Après la tentative de féminicide à Metz-Borny jeudi après-midi, le procureur de la République de Metz a donné un point presse, 24 heures après le drame, accompagné du patron de la police en Moselle, Michel Klein. L'auteur des coups de feu sur sa femme en pleine rue est décédé, il avait retourné l'arme contre lui. La victime est toujours hospitalisée dans un état grave à Nancy.

Tulay Cirik, âgée de 46 ans, avait déjà porté plainte contre son époux de 48 ans, en 2020 et très récemment, les 19 et 28 mai derniers. La justice affirme que ces faits signalés à la police ont été traités "dans les temps et avec professionnalisme", contrairement au féminicide d'Hayange il y a 10 jours, où des défaillances dans la prise en charge de l'auteur étaient apparues.

Des plaintes en 2020 puis les 19 et 28 mai 2021 pour des injures

La justice veut donc éteindre toute polémique cette fois-ci. Le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri, a détaillé les différentes plaintes déposées par la victime avant le drame. Le mari, qui a tenté de tuer son épouse, avait d'abord été condamné pour violences conjugales en 2014 à deux mois de prison avec sursis.

Ensuite, il y a eu une plainte pour injures déposée par la victime en août 2020, plainte qui avait été classée sans suite par manque de preuves. Puis, tout dernièrement, le 19 mai, Tulay Cirik avait porté plainte pour des injures et un crachat, et le 28 mai, il y a une semaine, elle était retournée voir la police pour dire que son mari la suivait en voiture pour l'insulter à nouveau. Toujours le 28 mai, le neveu de l'auteur avait également porté plainte pour des injures.

Un basculement des injures à l'homicide difficilement prévisible

Après ces plaintes, la police avait notamment saisi l'unité médico-judiciaire de l'hôpital Legouest pour examiner la victime. "Cela n'avait pas conduit à une incapacité de travail", précise le procureur qui évoque un "déchaînement de violence, un basculement des injures à l'homicide difficilement prévisible". Le couple vivait séparé depuis plus d'un an. Le divorce aurait dû être prononcé dans 10 jours.

Le courage de trois témoins qui tentent de s'interposer

Jeudi après-midi, peu avant 14 heures, le mari s'est posté à proximité de l'immeuble où résidait son épouse et leurs trois enfants. C'est là qu'il a commencé à l'agresser, avant de la poursuivre de l'autre côté des voies du bus Mettis, avec son pistolet. Le procureur a salué le courage de trois témoins qui ont tenté de s'interposer, mais l'homme les a tenus en joue.

Quant aux témoins qui ont filmé la tentative de féminicide et qui l'ont diffusée, ils seront recherchés et poursuivis en justice.