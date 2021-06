Tentative de féminicide à Metz : une marche silencieuse en soutien à la victime rassemble 300 personnes

Près de 300 personnes ont rejoint le cortège silencieux qui a défilé samedi dans le quartier de Borny à Metz, en soutien à la victime d'une tentative de féminicide en pleine rue qui a eu lieu deux jours plus tôt. Les habitants étaient venus également exprimer leur ras-le-bol et réclamer des mesures fortes pour prévenir ce type de passage à l'acte violent.

Tulay Cirik, âgée de 46 ans et mère de trois enfants, a été agressée en pleine rue jeudi par son ex-conjoint qui lui a tiré dessus à deux reprises, avant de retourner l'arme à feu contre lui. La victime est hospitalisée à Nancy. Son agresseur est mort vendredi, des suites de ses blessures.

« Plus jamais ça »

La violence de la scène, qui s'est déroulée en plein jour sous les yeux de passants horrifiés, a profondément marqué les habitants : « Des actes comme ça, ça choque. Ça choque vraiment tout le monde, ça peine les gens. On est là pour soutenir la famille, et en même temps on en a un peu ras-le-bol de ces actes de violences envers les femmes » témoigne Néjib, infimier libéral dans le quartier.

Le maire de la ville, François Grosdidier, a brièvement pris la parole pour condamner toute manifestation de violences envers les femmes, aux côtés de la famille de la victime. © Radio France - Natacha Kadur

La douleur n'a pas empeché certains habitants d'exprimer leur colère et leur désarroi de voir ce genre de choses arriver. Salima, une habitante qui connaissait la victime, a réagi à la brève prise de parole de François Grosdidier, le maire de la ville, pour réclamer spontanément du soutien à l'élu : « Peut-être que ce soir il y a aura encore une femme qui va mourir. Ce qui est arrivé c'est choquant, quand on voit une famille comme ça, c'est choquant, ça nous fait mal au coeur. Les personnes qui sont là autour de vous, elles se disent : Réagissez! », a-t-elle adressé au maire de Metz, devant la famille de la victime.

Des actes forts et contraignants attendus de la part de la justice

Dans le cortège, Sabrina a été personnellement victime de violences conjugales, et veut que les pouvoirs publics prennent des mesures fortes et concrètes contre ce phénomène : « On a l'impression qu'ils ne voient pas le danger. Combien de fois moi j'ai été suivie par mon ex-conjoint devant l'école et j'ai dû faire intervenir la police. J'aurais pu y passer aussi. Il faut que la justice fasse quelque chose contre les hommes violents, qu'on arrête de leur accorder du sursis » dénonce-t-elle.

Plusieurs associations et collectifs de défense des droits des femmes ont participé à la marche, dont le collectif féministe messin La Grenade. © Radio France - Natacha Kadur

Même constat amer pour Maxel, 16 ans, membre du collectif Stop féminicides : « Rien ne change. Le Grenelle des violences conjugales, ça fait 18 mois que s'est passé, rien n'est fait. Ils agissent quand on leur signale un cas particulier mais sinon, en général, ils ne font pas grand chose » explique le jeune homme, éprouvé par les traces qu'ont laissées le féminicide d'une membre de sa famille chez ses proches, 11 ans plus tôt.

Si on se fixe comme objectif d'intervenir au début du féminicide, on n'a rien compris - Catherine Stotsky, Osez le féminisme 57

Pour Catherine Stotsky, porte-parole de la branche mosellane du collectif Osez le féminisme, c'est dès le premier signal de danger qu'il faut réagir : « Le moment où l'homme passe à l'acte, c'est trop tard. Si on se fixe comme objectif d'intervenir au début du féminicide, on n'a rien compris. Il ne s'agit pas uniquement de mettre les potentielles victimes sous cloche, il s'agit surtout d'empêcher les auteurs d'agir », explique-t-elle, citant l'exemple de l'Espagne, qui a réussi à faire considérablement baisser le nombre de féminicides sur son territoire, grâce à des mesures de protection. L'association française réclame un investissement d'un milliard d'euros de l'État pour lutter contre les violences faites aux femmes.

L'ex-compagnon de la victime messine avait été condamné pour violences conjugales en 2014. Son ex-femme venait de déposer une main courante et une plainte contre lui pour injures, dans les quinze jours qui ont précédé l'agression.