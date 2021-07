Tentative de féminicide à Montargis : la victime est sortie du coma, l'ex-mari toujours en garde à vue

La femme âgée de 49 ans, placée dans un coma artificiel au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, le Cham, après avoir reçu des coups de couteau ce mercredi 21 juillet est sortie du coma annonce le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial, lors d'un point presse ce vendredi.

Elle est réveillée, a été entendue par les enquêteurs et doit bénéficier de 45 jours d'ITT, interruption temporaire de travail. Son ex-mari, qu'elle avait quitté en mai dernier, est toujours en garde à vue. La procureur d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren qui est maintenant en charge du dossier, devrait saisir un juge d'instruction et demander le placement en détention provisoire de l'auteur présumé des faits.

Une demi-douzaine de coups de couteau

Ce mercredi 21 juillet au soir, vers 18h, des policiers sont appelés sur un parking rue du Port, à Montargis, près du commissariat, où une femme vient d'être victime de coups de couteau, une demi-douzaine selon Loïc Abrial, sous les yeux de témoins. Sur les caméras de vidéo-surveillance, les enquêteurs constatent plus tard qu'un homme, son ex-mari, marche vers elle puis il court et lui porte plusieurs coups de couteau. Elle s'effondre, il lui porte de nouveau des coups de couteau avant d'être repoussé par un passant. L'ex-mari menace ce passant avec son couteau avant de partir en voiture direction Orléans, pour "réserver le même sort" aux parents de la victime, complète le procureur de Montargis. Il est finalement interpellé par une patrouille de la gendarmerie de Gien, après s'être livré de lui-même, sur la commune des Choux, située entre Montargis et Orléans.

Touchée à l'abdomen et au thorax, au niveau de plusieurs organes vitaux, la victime est transportée d'urgence au Cham, son pronostic vital est alors engagé. On apprendra plus tard qu'elle a finalement été placée en coma artificiel puis est sortie de ce coma ce vendredi matin.

Deux mains courantes déposées par la victime

L'auteur présumé des coups de couteau, âgé de 49 ans, travaillait dans le domaine de la sécurité. Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue mais affirme qu'il ne cherchait pas à tuer son ex-femme. L'homme n'était pas connu des service de police et avait un casier judiciaire vierge. Il est toujours en garde à vue ce vendredi.

La victime voulait quitter son mari violent et l'a fait savoir le 21 mai dernier à un intervenant social du commissariat d'Orléans. Elle part donc de son domicile orléanais ce même jour pour être hébergée dans un foyer d'accueil pour femme victime de violence. Mais faute de place dans la métropole orléanaise, elle est orientée vers une structure de Montargis. Ce même jour, "elle dépose une main courante au commissariat de Montargis pour signaler son départ du domicile conjugal, expliquant fuir l'emprise de son mari", détaille Loïc Abrial, une emprise totale, sexuelle, morale et physique. La victime a également remis des armes qui appartenaient à son ex-mari, une carabine et un pistolet.

Le 3 juillet, elle dépose une seconde main courante pour indiquer "que son mari utilise son véhicule et qu'elle ne veut pas être redevable de potentielles infractions". Dès le mois de mai, son désormais ex-mari refuse l'idée de la voir quitter le domicile conjugal, la traque grâce à un système de géolocalisation et découvre que son ex-femme a déménagé à Montargis. C'est comme ça qu'il aurait réussi à la retrouver.

Le fils de 22 ans était présent

On apprend également que leur fils de 22 ans était présent à proximité du drame ce mercredi 21 juillet, il a donc été très choqué par cette situation. Il a été pris en charge par l'association d'aide aux victimes du Loiret.

Le parquet de Montargis rappelle qu'il y a actuellement une dizaine de situations de violences conjugales ou intrafamiliales sont traitées par jour. Enfin, Loïc Abrial précise que 16 TGD, téléphones grave danger, sont mis à disposition à Montargis et que 14 ont pour le moment été distribués.