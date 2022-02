Tentative de féminicide à Nice: la victime aurait déposé plainte contre son compagnon 48h avant l'agression

Selon la Fédération Nationale des Victimes de Féminicides, la femme agressée lundi à Nice aurait déposé plainte pour viol contre son conjoint seulement 48h avant les faits. Ce dernier aurait été placé en garde à vue dans la foulé mais il a été libéré au bout de 6 heures. Quelques heures après, la victime, Joanna, a été poignardée et étranglée chez elle à Nice pendant son sommeil et devant ses 3 enfants qui se trouvaient à son domicile. "Aucune mesure de protection n'a été prise et le drame est ensuite survenu", s'insurge la présidente de la FNVF, Sylvaine Grévin. Contacté, le parquet de Nice n'a pas encore souhaité communiquer sur cette affaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix