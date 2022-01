"Papa a tapé maman" : une tentative de féminicide jugée devant la cour d'assises de Bordeaux

Les premiers témoins de la tentative de féminicide jugée ce lundi 17 janvier devant les assises de la Gironde sont des enfants âgés de 6 et 10 ans. Absents du procès, leurs témoignages ont pourtant marqué la première journée d’audience. Le président de la cour a fait la lecture du compte-rendu d’audition des deux jeunes frères devant un agent de police. C’était le lendemain du drame survenu à Lormont, près de Bordeaux, en octobre 2018.

Papa a cogné maman contre le mur

Ce soir-là, alors que le couple est en instance de séparation depuis plusieurs mois, le père, ivre d’alcool et de médicaments, "casse la porte" du domicile de son ex-conjointe. Le plus jeune des enfants raconte avoir être "réveillé à cause des coups" portés par leur père sur leur mère. "Des coups de pieds et de poing, très forts", décrit l’aîné.

J’ai retenu papa

"Que disait ton papa à ce moment-là ?" demande l’inspecteur. "Je ne veux pas dire, ça me fait peur, répond le garçon de 6 ans. Il allait lui faire beaucoup de mal". L’ainé se souvient : "Il disait qu’il voulait la tuer."

Le grand frère tente de défendre sa maman : "J’ai retenu papa, je l’ai poussé, il est tombé." Leur mère parvient à s’enfuir à l’extérieur de la maison mais elle est rattrapée et tirée par les cheveux. "Elle est tombée sur les graviers."

J’ai dit à mon petit frère de prévenir les voisins

Les cris ont déjà alerté les riverains. "J’ai frappé à leur porte pour demander de l’aide", déclare l'enfant de 6 ans. Les policiers arrivent quelques instants plus tard.

"C’est effrayant d’imaginer ce que ces enfants ont vécu", déclare Caroline Bris, l’une des avocates des parties civiles. Sur le banc adverse aussi, "c’est glaçant, même pour l’accusé, ça lui fait froid dans le dos d’entendre les témoignages de ses enfants", reconnaît l’avocat de la défense.

Au cours de leur audition devant les policiers, les enfants ont aussi raconté d’autres scènes glaçantes. L’aîné se rappelle d’une nuit lorsque son père, saoul, lui montre une arme blanche en lui disant : "Avec ce couteau, je vais tuer maman". Le jeune garçon refuse de répondre à son père quand ce dernier lui demande où travaille son ancienne compagne. Ce père qui aurait également avoué à son fils avoir déjà "tué quelqu’un un jour et avoir jeté le corps dans la Garonne".