Tentative de hold-up à Saint-Nazaire, un commerçant arrête l'un des braqueurs

Un bureau de tabac de Saint-Nazaire a été visé ce mardi matin par une tentative de braquage. Les deux agresseurs, cagoulés et armés ont été mis en échec. Un commerçant voisin a réussi à stopper l'un des braqueurs dans sa fuite.

Il était environ 7h30 ce mardi matin à Saint-Nazaire, lorsque deux individus cagoulés ont fait irruption dans le bureau de tabac du centre commercial Kerlédé, le Nonimag. Ils ont menacé la buraliste avec une arme de poing, mais ont été mis en échec. Ils ont alors pris la fuite.

Un collégien de 14 ans

Un des agresseurs a été stoppé par un commerçant voisin : "je préparais mes commandes lorsque ma collègue, hôtesse de caisse, est venue me dire qu'elle avait vu deux individus masqués pénétrer dans le bureau de tabac. Je suis sorti et j'ai vu les deux hommes partir en courant. L'un d'eux a dérapé et je lui ai sauté dessus", explique Jean-Sébastien.

J'ai agi par réflexe. je ne voulais pas les laisser s'en prendre au tabac comme ça !" - Jean-Sébastien, le commerçant qui a maîtrisé l'un des braqueurs en fuite

Le mari de la buraliste est alors venu lui prêter main forte jusqu'à l'arrivée de la police. "J'ai agi par réflexe, je ne voulais pas les laisser s'en prendre au tabac comme ça. Après, avec le recul, je me dis que le deuxième agresseur, armé, aurait pu tenter de défendre son "coéquipier". Mais on n'a pas trop le temps de réfléchir dans ces moments là", ajoute ce commerçant.

L'individu interpellé est un collégien de 14 ans, connu des services de police. Mardi après-midi, son complice était toujours recherché.