Tentative de meurtre sur conjoint à Bayonne : une femme en garde à vue

Les faits se sont déroulés le dimanche 9 octobre 2022, peu avant minuit à Bayonne. Un homme de 44 ans est retrouvé à son domicile, victime de plusieurs blessures au couteau. Il est immédiatement transféré sur l'hôpital afin d'être soigné pour des coups à l'abdomen et au bras. Ses jours ne sont pas en danger. La victime a d'abord expliqué aux enquêteurs avoir été victime d'une agression en pleine rue, et qu'il a pu désarmer son agresseur qui a pris la fuite. Mais les explications ne parviennent pas à convaincre les policiers. L'homme fini par craquer, et expliqué que c'est sa compagne, âgée de 46 ans, qui est à l'origine de ses blessures. Il n'aurait rien dit afin de la protéger.

Probable mise en examen

Les policiers ont arrêté la femme mardi 11 octobre en début d'après-midi. Une enquête est ouverte par le parquet de Bayonne pour "tentative d'homicide sur conjoint". La suspecte a été placée en garde à vue dans les locaux du commissariat de Bayonne. Elle devrait être déférée devant le magistrat ce jeudi 13 octobre, pour une probable mise en examen. Les faits se seraient déroulés sur fond d'alcool et dans un contexte de conflit perpétuel entre les deux personnes.