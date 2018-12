Tentative de meurtre à La Rochelle : un trentenaire arrêté par des amis de sa victime

La Rochelle, France

Il a fallu l'intervention rapide du Samu et des pompiers samedi soir à La Rochelle pour éviter le pire. Un jeune homme de 24 ans a été poignardé dans la région du coeur, il gisait ensanglanté vers 17h sur l'avenue Robespierre, la rue qui traverse le quartier de Villeneuve les Salines à la perpendiculaire. Bilan : un poumon perforé. Ses jours ne sont plus en danger désormais.

Son agresseur a pris la fuite en compagnie d'une jeune femme. Mais il a été repéré une demi-heure plus tard à quelques centaines de mètres de là, par des amis de sa victime, qui l'ont reconnu dans un commerce du quartier voisin de Saint-Eloi, de l'autre côté du canal de Rompsay. Les amis ont alors cherché à le bloquer dans le commerce, ce qui a provoqué une bagarre et l'intervention des policiers de la BAC. Qui ont alors découvert et interpellé l'agresseur présumé.

Ce trentenaire est un habitant de Puilboreau, déjà bien connu de la police. On ignore cette fois les mobiles de son geste, car il est resté très évasif devant les enquêteurs.

Sa compagne a, elle, été arrêtée un peu plus tard dans la soirée de samedi.